Capixaba Thalita Zampirolli se torna embaixadora do Miss Universe Trans Brasil

Evento aconteceu na noite desta segunda-feira (30), em Porto Alegre, no teatro Unisinos, anunciou o posto da modelo
Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 14:40

Thalita Zampirolli se torna embaixadora do Miss Universe Trans Brasil
Thalita Zampirolli se torna embaixadora do Miss Universe Trans Brasil Crédito: Reprodução/Instagram/@thalitazampirolli
Thalita Zampirolli, 33, modelo e influenciadora, ícone de representatividade trans, foi coroada embaixadora do Miss Universe Trans Brasil (MUT Brasil).
O evento aconteceu na noite desta segunda-feira (30), em Porto Alegre, no teatro Unisinos, anunciou o posto da modelo. Diretamente de Boston, ela foi coroada como Embaixadora Internacional do MUT Brasil.
A rainha da Camisa Verde e Branco elegeu um vestido prateado, todo cravejado com cristais Swarovski para a ocasião. Ela ainda combinou o look com brincos e um colar árabe, avaliados em 1 milhão de reais.
Zampirolli será a figura central de uma nova campanha da plataforma MUT Brasil. "Hoje, mais do que nunca, precisamos falar sobre a realidade da mulher trans e tudo o que pensamos, para sermos quem sempre sonhamos ser. Tenho uma família maravilhosa que me deu todo amor e suporte, mas sei que essa não é a realidade da maioria das mulheres trans", disse Thalita.
Aos 33 anos, Thalita Zampirolli construiu uma carreira internacional como modelo e atriz, destacando-se por ser a primeira brasileira trans a atuar em um filme de Hollywood. O Miss Universe Trans Brasil não é apenas um concurso de beleza, mas, sim, uma plataforma que incentiva a formação de lideranças e o empoderamento da comunidade trans em todo o país.

Veja Também

Thalita Zampirolli é a nova rainha de bateria da Chegou o Que Faltava

Capixaba Thalita Zampirolli deixa o cargo de rainha da Unidos de Padre Miguel

Thalita Zampirolli usa fantasia de R$ 60 mil em ensaio técnico na Sapucaí

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

