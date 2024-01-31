Thalita Zampirolli usa fantasia de R$ 60 mil em ensaio técnico na Sapucaí

Thalita Zampirolli se veste de Anjo do Amor em noite de ensaio técnico na Sapucaí Crédito: Léo Cordeiro

A atriz e empresária capixaba Thalita Zampirolli participou do ensaio técnico da Unidos de Padre Miguel no último sábado (27), na Marquês de Sapucaí (Rio de Janeiro).

Pelo segundo ano consecutivo, Thalita reina absoluta à frente da bateria Guerreiros da UPM, comandada por mestre Dinho. A escola é uma das favoritas a vencer a Série Ouro do carnaval carioca e subir para o Grupo Especial.

A capixaba é sempre uma das rainhas mais aguardadas da Sapucaí, especialmente por seus looks glamourosos e luxuosos, que chegam a custar o que normalmente é investido em uma alegoria.

“Calculo um limite de gastos, mas, no final, acabo gastando o triplo do que planejei. Amo o Carnaval e não meço esforços para representar com maestria a Unidos de Padre Miguel", contou a beldade, que investiu cerca de R$ 60 mil no figurino.

Thalita surgiu na avenida com um body de tule de segunda pele com variados tamanhos e tipos de cristais e pedras em tons de rosa Crédito: Léo Cordeiro

Vestida de Anjo do Amor, Thalita surgiu na avenida com um body de tule de segunda pele, com variados tamanhos e tipos de cristais e pedras em tons de rosa. As asas do anjo mudava de cor e chegou até a ficar com as cores do arco-íris, símbolo da comunidade LGBQIAPN+.

"Vim vestida de Anjo do Amor como um pedido de paz, de respeito e amor ao próximo. Fala-se muito de empatia, mas não é isto que vemos no nosso dia adia", explicou a beldade.