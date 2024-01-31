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Rainha da Padre Miguel

Thalita Zampirolli usa fantasia de R$ 60 mil em ensaio técnico na Sapucaí

Vestida de Anjo do Amor, a empresária capixaba se apresentou no último sábado (27) com um body de tule de segunda pele, com variados tamanhos e tipos de cristais e pedras em tons de rosa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de Janeiro de 2024 às 15:17

Thalita Zampirolli se veste de Anjo do Amor em noite de ensaio técnico na Sapucaí
Thalita Zampirolli se veste de Anjo do Amor em noite de ensaio técnico na Sapucaí Crédito: Léo Cordeiro
A atriz e empresária capixaba Thalita Zampirolli participou do ensaio técnico da Unidos de Padre Miguel no último sábado (27), na Marquês de Sapucaí (Rio de Janeiro).  
Pelo segundo ano consecutivo, Thalita reina absoluta à frente da bateria Guerreiros da UPM, comandada por mestre Dinho. A escola é uma das favoritas a vencer a Série Ouro do carnaval carioca e subir para o Grupo Especial.
A capixaba é sempre uma das rainhas mais aguardadas da Sapucaí, especialmente por seus looks glamourosos e luxuosos, que chegam a custar o que normalmente é investido em uma alegoria. 
“Calculo um limite de gastos, mas, no final, acabo gastando o triplo do que planejei. Amo o Carnaval e não meço esforços para representar com maestria a Unidos de Padre Miguel", contou a beldade, que investiu cerca de R$ 60 mil no figurino.
Thalita surgiu na avenida com um body de tule de segunda pele com variados tamanhos e tipos de cristais e pedras em tons de rosa
Thalita surgiu na avenida com um body de tule de segunda pele com variados tamanhos e tipos de cristais e pedras em tons de rosa Crédito: Léo Cordeiro
Vestida de Anjo do Amor, Thalita surgiu na avenida com um body de tule de segunda pele, com variados tamanhos e tipos de cristais e pedras em tons de rosa. As asas do anjo mudava de cor e chegou até a ficar com as cores do arco-íris, símbolo da comunidade LGBQIAPN+.
"Vim vestida de Anjo do Amor como um pedido de paz, de respeito e amor ao próximo. Fala-se muito de empatia, mas não é isto que vemos no nosso dia adia", explicou a beldade.
O figurino luxuoso tinha um total de 45 mil cristais e pesava 30kg. "Para quem pega 240 quilos na academia isto não é nada. Treino e me preparo para isto. Pela Unidos de Padre Miguel tudo é válido. É muito amor, entrega".

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