Capixaba Thalita Zampirolli samba com Virgínia em ensaio da Grande Rio

Rainha de bateria da Unidos da Ponte, do Rio de Janeiro, e também de uma escola capixaba, Thalita brilhou em look vermelho cheio de brilhos e plumas

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 10:55

A capixaba Thalita Zampirolli mostrou todo o seu samba no pé durante o ensaio da Grande Rio, realizado nesta terça-feira (21), no Rio de Janeiro. A modelo e empresária desfilou ao lado da influenciadora Virgínia Fonseca, uma das atrações mais aguardadas da noite.

Com um vestido vermelho repleto de brilhos e plumas, Thalita encantou o público e mostrou toda sua elegância e desenvoltura na avenida. A capixaba, que tem uma longa trajetória no carnaval, mora nos Estados Unidos e veio ao Brasil para participar de vários ensaios e feijodas de Escolas de Samba no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

Capixaba Thalita Zampirolli samba com Virgínia em ensaio da Grande Rio Crédito: Paes Leme Produções

Virgínia apostou em um figurino luxuoso criado pela Sommos Imagem, confeccionado com mais de 250 metros de canutilho e peso aproximado de 5 kg. O material também foi usado para adornar sua bota, e pela primeira vez, a influenciadora usou um acessório de cabeça para sambar no chão da escola.

Com o ensaio, a Grande Rio segue aquecendo os tamborins e reunindo grandes nomes para mais uma temporada de brilho e espetáculo na Marquês de Sapucaí.

