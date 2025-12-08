Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 17:39
O Natal vai começar em grande estilo no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha. Neste domingo (14), a edição especial do Parque Aberto promete surpreender as famílias com a chegada mais radical que o bom velhinho já fez no Espírito Santo: Papai Noel sobrevoa a cidade de helicóptero e desce a orla da Praia da Costa pilotando um jet ski, marcando presença em um dia repleto de atividades gratuitas, das 8h às 15h.
A programação inclui brincadeiras para a criançada, apresentações musicais, visita mediada a exposição de fotografia modernista, oficina de guirlanda natural, Feira Curva e praça de alimentação. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos presencialmente ou pela plataforma INTI.
No dia do evento, cada participante deve levar um alimento não perecível como ingresso solidário para o projeto social OHANA, que atende 60 crianças em Vila Guaranhus.
As atividades começam às 10h com a oficina “Guirlanda Natural”, que convida o público a criar peças únicas a partir de elementos como folhas, sementes, galhos e aromas. A proposta valoriza o reaproveitamento e a reconexão com a natureza, transformando o processo criativo em um gesto afetivo que antecipa o clima natalino.
No mesmo horário, o Coro Jovem Música na Rede se apresenta ao ar livre, reunindo bolsistas que integram o laboratório musical criado para formar jovens intérpretes e fortalecer a educação artística no estado.
O momento mais esperado da manhã acontece às 11h, quando Papai Noel finalmente chega ao Parque após seu sobrevoo de helicóptero e o trajeto de jet ski pela orla. A festa continua com pipoca, picolé, pula-pula, máquina de bichinhos de pelúcia e fotos instantâneas com o bom velhinho.
A partir das 13h, quem estiver no Parque poderá acompanhar uma apresentação comemorativa pelos 40 anos da Pop & Jazz Orquestra, criada no Ifes e reconhecida por seu repertório que atravessa gêneros como MPB, bossa nova, rock brasileiro, choro, baião, jazz e pop-fusion.
No mesmo horário, acontece a visita mediada à mostra “Moderna para Sempre – Fotografia Modernista Brasileira”, em cartaz na Galeria Gabinete, que reúne obras fundamentais da renovação da fotografia no Brasil nas décadas de 1940 e 1950.
Com feira de artesanato, opções gastronômicas e atividades para todas as idades, o Parque Aberto antecipa as celebrações de fim de ano com uma programação que combina arte, cultura, natureza e muita diversão.
