Clima de Natal

Papai Noel Radical: bom velhinho chega de helicóptero e jet ski no ES

Parque Cultural Casa do Governador terá programação de Natal com atrações infantis, música e oficina sustentável. Saiba como participar

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 17:39

Papai Noel Radical: bom velhinho chega de helicóptero e jet ski no ES Crédito: Imagem criada por IA / ChatGPT

O Natal vai começar em grande estilo no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha. Neste domingo (14), a edição especial do Parque Aberto promete surpreender as famílias com a chegada mais radical que o bom velhinho já fez no Espírito Santo: Papai Noel sobrevoa a cidade de helicóptero e desce a orla da Praia da Costa pilotando um jet ski, marcando presença em um dia repleto de atividades gratuitas, das 8h às 15h.

A programação inclui brincadeiras para a criançada, apresentações musicais, visita mediada a exposição de fotografia modernista, oficina de guirlanda natural, Feira Curva e praça de alimentação. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos presencialmente ou pela plataforma INTI.

No dia do evento, cada participante deve levar um alimento não perecível como ingresso solidário para o projeto social OHANA, que atende 60 crianças em Vila Guaranhus.

Coro Jovem Música na Rede Crédito: Divulgação

As atividades começam às 10h com a oficina “Guirlanda Natural”, que convida o público a criar peças únicas a partir de elementos como folhas, sementes, galhos e aromas. A proposta valoriza o reaproveitamento e a reconexão com a natureza, transformando o processo criativo em um gesto afetivo que antecipa o clima natalino.

No mesmo horário, o Coro Jovem Música na Rede se apresenta ao ar livre, reunindo bolsistas que integram o laboratório musical criado para formar jovens intérpretes e fortalecer a educação artística no estado.

O momento mais esperado da manhã acontece às 11h, quando Papai Noel finalmente chega ao Parque após seu sobrevoo de helicóptero e o trajeto de jet ski pela orla. A festa continua com pipoca, picolé, pula-pula, máquina de bichinhos de pelúcia e fotos instantâneas com o bom velhinho.

Apresentação da Orquestra Pop Jazz Ifes Crédito: Raul Rothschaedi / Divulgação

A partir das 13h, quem estiver no Parque poderá acompanhar uma apresentação comemorativa pelos 40 anos da Pop & Jazz Orquestra, criada no Ifes e reconhecida por seu repertório que atravessa gêneros como MPB, bossa nova, rock brasileiro, choro, baião, jazz e pop-fusion.

No mesmo horário, acontece a visita mediada à mostra “Moderna para Sempre – Fotografia Modernista Brasileira”, em cartaz na Galeria Gabinete, que reúne obras fundamentais da renovação da fotografia no Brasil nas décadas de 1940 e 1950.

Com feira de artesanato, opções gastronômicas e atividades para todas as idades, o Parque Aberto antecipa as celebrações de fim de ano com uma programação que combina arte, cultura, natureza e muita diversão.

Parque Aberto – Edição Especial de Natal

Local: Parque Cultural Casa do Governador – Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha

Data: Domingo, 14 de dezembro

Domingo, 14 de dezembro Horário: 8h às 15h (última entrada às 14h)

8h às 15h (última entrada às 14h) Programação:

10h – Oficina “Guirlanda Natural”

10h – Apresentação do Coro Jovem Música na Rede

11h – Chegada do Papai Noel

13h – Apresentação da Orquestra Pop Jazz Ifes

13h – Visita mediada à exposição Moderna para Sempre – Fotografia Modernista Brasileira

Ingressos gratuitos: https://parqueculturalcasadogovernador.byinti.com/#/event/parque-aberto-22-555-452-716-190-105-240

