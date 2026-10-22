Rayane Figliuzzi flagra Belo com outra mulher e discussão termina em confusão em shopping

Juntos há cerca de dois anos, Belo e Rayane enfrentariam uma crise no relacionamento. Segundo informações do Extra, a influenciadora já teria pedido a separação, mas o cantor não estaria disposto a encerrar a relação.



Um dos motivos do desgaste seria o suposto envolvimento de Belo com Nicole Fagundes, ex-secretária de Rayane. Ela teria morado durante um período com o casal, prestando serviços pessoais à influenciadora, como organização de viagens, compras e compromissos.



Nos bastidores do Carnaval, também circula a informação de que Belo teria pago pelo posto de musa que Nicole ocupará na Unidos da Tijuca em 2027. Rayane, por sua vez, estaria tentando conquistar uma posição semelhante na Grande Rio.



Ainda conforme o jornal, a influenciadora não aceitaria a possibilidade de uma relação aberta unilateralmente e não gostaria de ter que escolher entre permanecer com o cantor ou aceitar a presença de Nicole na relação.



Outro ponto de divergência envolveria questões financeiras e patrimoniais. Segundo a publicação, Rayane gostaria que Belo destinasse a ela um carro e um apartamento, já que teria se mudado para a casa do artista no início do relacionamento. O cantor não teria aceitado a proposta e tentaria preservar a união, inclusive com a promessa de ajudar a influenciadora a entrar na televisão.



Enquanto isso, fontes ouvidas pelo Extra afirmam que Belo estaria providenciando um imóvel para viver um possível relacionamento com Nicole.



Texto com informações do jornal Extra.