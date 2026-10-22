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Rayane Figliuzzi flagra Belo com outra mulher e discussão termina em confusão em shopping

Influenciadora teria encontrado o cantor acompanhado de outra mulher na Barra da Tijuca, no Rio; segundo relato, desentendimento incluiu arremesso de garrafa de água
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 14:40

Belo e Rayane Figliuzzi
Belo e Rayane Figliuzzi Reprodução Instagram Belo

A crise no relacionamento entre Belo e Rayane Figliuzzi ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (21). A influenciadora teria flagrado o cantor acompanhado de outra mulher dentro de um carro, no estacionamento do Shopping Barra Garden, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Segundo informações publicadas pelo jornal Extra, o encontro teria provocado uma discussão entre os dois, durante a qual uma garrafa de água teria sido arremessada.

De acordo com uma fonte ouvida pelo jornal, a mulher que estava com Belo não seria Nicole Fagundes, ex-secretária de Rayane apontada como suposto affair do artista. Ao encontrar o namorado acompanhado, a influenciadora teria abordado os dois e iniciado uma discussão.

Como teria acontecido o flagra

Antes do episódio, Rayane teria ido à faculdade e almoçado em um local a cerca de 1,3 quilômetro do Shopping Barra Garden. Segundo o Extra, ao saber que Belo estava nas proximidades, a influenciadora teria seguido até o local, onde encontrou o cantor com outra mulher.

Procurada pela publicação, a administração do shopping informou que apenas a empresa responsável pelo estacionamento poderia esclarecer se as câmeras de segurança registraram a discussão. Até o momento da publicação da reportagem, a RJ Parkin não havia respondido ao contato.

Crise entre Belo e Rayane se arrasta há meses

Juntos há cerca de dois anos, Belo e Rayane enfrentariam uma crise no relacionamento. Segundo informações do Extra, a influenciadora já teria pedido a separação, mas o cantor não estaria disposto a encerrar a relação.

Um dos motivos do desgaste seria o suposto envolvimento de Belo com Nicole Fagundes, ex-secretária de Rayane. Ela teria morado durante um período com o casal, prestando serviços pessoais à influenciadora, como organização de viagens, compras e compromissos.

Nos bastidores do Carnaval, também circula a informação de que Belo teria pago pelo posto de musa que Nicole ocupará na Unidos da Tijuca em 2027. Rayane, por sua vez, estaria tentando conquistar uma posição semelhante na Grande Rio.

Ainda conforme o jornal, a influenciadora não aceitaria a possibilidade de uma relação aberta unilateralmente e não gostaria de ter que escolher entre permanecer com o cantor ou aceitar a presença de Nicole na relação.

Outro ponto de divergência envolveria questões financeiras e patrimoniais. Segundo a publicação, Rayane gostaria que Belo destinasse a ela um carro e um apartamento, já que teria se mudado para a casa do artista no início do relacionamento. O cantor não teria aceitado a proposta e tentaria preservar a união, inclusive com a promessa de ajudar a influenciadora a entrar na televisão.

Enquanto isso, fontes ouvidas pelo Extra afirmam que Belo estaria providenciando um imóvel para viver um possível relacionamento com Nicole.

Texto com informações do jornal Extra.

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