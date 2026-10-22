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  • Justiça penhora R$ 283 mil de Belo para pagar advogado de disputa com ex-jogador Denilson
Após 20 anos

Justiça penhora R$ 283 mil de Belo para pagar advogado de disputa com ex-jogador Denilson

Valor é referente a honorários do profissional que defendeu o cantor na disputa judicial de mais de 20 anos com o ex-jogador Denilson; dinheiro poderá ser reservado antes de ser liberado a outros credores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 15:01

Cantor Belo
Cantor Belo Globo/Fábio Rocha

A Justiça de São Paulo autorizou a penhora de R$ 283.492,97 que o cantor Belo tem a receber em outro processo judicial. A medida foi determinada para garantir o pagamento de uma dívida referente a honorários advocatícios, segundo informações do portal g1, divulgadas nesta terça-feira (20).

A cobrança é feita pelo advogado Marcelo Epifanio Rodrigues Passos, que entrou com uma ação contra o artista com base em um contrato firmado entre os dois. O profissional foi responsável pela defesa de Belo na disputa judicial de mais de 20 anos com o ex-jogador de futebol Denilson.

O conflito entre os dois chegou ao fim em 2023, quando foi formalizado um acordo na Justiça para encerrar a dívida que se arrastava havia mais de duas décadas.

Entenda a decisão da Justiça

Na decisão, o juiz reconheceu o valor atualizado da dívida e autorizou a penhora de valores vinculados a outro processo de Belo, que tramita na 34ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo.

De acordo com o g1, o dinheiro depositado nesse processo tem origem, entre outras fontes, em receitas de royalties e plataformas digitais. A penhora permite reservar parte dos valores que o cantor tem a receber para assegurar o pagamento da dívida com o advogado.

Marcelo Epifanio Rodrigues Passos solicitou a medida em caráter de urgência. Segundo o profissional, havia risco de que os recursos fossem liberados a outros credores antes que sua cobrança estivesse garantida.

Até o momento, não há informações sobre qual é o processo judicial do qual os valores serão reservados para o pagamento dos honorários advocatícios.

Procurada pelo g1, a assessoria de imprensa de Belo informou que o cantor não vai se manifestar sobre a decisão.

Com informações do portal G1.

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