Justiça penhora R$ 283 mil de Belo para pagar advogado de disputa com ex-jogador Denilson

A Justiça de São Paulo autorizou a penhora de R$ 283.492,97 que o cantor Belo tem a receber em outro processo judicial. A medida foi determinada para garantir o pagamento de uma dívida referente a honorários advocatícios, segundo informações do portal g1, divulgadas nesta terça-feira (20).
A cobrança é feita pelo advogado Marcelo Epifanio Rodrigues Passos, que entrou com uma ação contra o artista com base em um contrato firmado entre os dois. O profissional foi responsável pela defesa de Belo na disputa judicial de mais de 20 anos com o ex-jogador de futebol Denilson.
O conflito entre os dois chegou ao fim em 2023, quando foi formalizado um acordo na Justiça para encerrar a dívida que se arrastava havia mais de duas décadas.
Na decisão, o juiz reconheceu o valor atualizado da dívida e autorizou a penhora de valores vinculados a outro processo de Belo, que tramita na 34ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo.
De acordo com o g1, o dinheiro depositado nesse processo tem origem, entre outras fontes, em receitas de royalties e plataformas digitais. A penhora permite reservar parte dos valores que o cantor tem a receber para assegurar o pagamento da dívida com o advogado.
Marcelo Epifanio Rodrigues Passos solicitou a medida em caráter de urgência. Segundo o profissional, havia risco de que os recursos fossem liberados a outros credores antes que sua cobrança estivesse garantida.
Até o momento, não há informações sobre qual é o processo judicial do qual os valores serão reservados para o pagamento dos honorários advocatícios.
Procurada pelo g1, a assessoria de imprensa de Belo informou que o cantor não vai se manifestar sobre a decisão.
Com informações do portal G1.