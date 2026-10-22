Justiça penhora R$ 283 mil de Belo para pagar advogado de disputa com ex-jogador Denilson

Na decisão, o juiz reconheceu o valor atualizado da dívida e autorizou a penhora de valores vinculados a outro processo de Belo, que tramita na 34ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo.



De acordo com o g1, o dinheiro depositado nesse processo tem origem, entre outras fontes, em receitas de royalties e plataformas digitais. A penhora permite reservar parte dos valores que o cantor tem a receber para assegurar o pagamento da dívida com o advogado.



Marcelo Epifanio Rodrigues Passos solicitou a medida em caráter de urgência. Segundo o profissional, havia risco de que os recursos fossem liberados a outros credores antes que sua cobrança estivesse garantida.



Até o momento, não há informações sobre qual é o processo judicial do qual os valores serão reservados para o pagamento dos honorários advocatícios.



Procurada pelo g1, a assessoria de imprensa de Belo informou que o cantor não vai se manifestar sobre a decisão.



Com informações do portal G1.