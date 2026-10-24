Azawakh: conheça esse antigo cão de caça que se destaca pela aparência magra e elegante 

O azawakh é uma raça de origem africana, mais especificamente das regiões próximas às fronteiras do norte do Mali e do Níger e das encostas do Vale Azawakh. Segundo o padrão oficial da Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), trata-se de um lebrel descendente de cães representados há milhares de anos nas paredes do Saara Central. Com o avanço da aridez na região, povos pastores-caçadores, como Tuareg, Dahoussahaq e Peul, migraram, acompanhados de seus cachorros, para áreas mais favoráveis do Sahel, especialmente ao longo do vale seco do Azawakh.