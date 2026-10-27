De espetinho a restaurante, casal expande negócio com apoio do Sicredi

O reconhecimento dos clientes do Filé Miau também ajudou a impulsionar o negócio. Em 2025, o estabelecimento participou do Festival de Comida de Boteco de

Pinheiros e conquistou o primeiro lugar com a dobradinha, carro-chefe do empreendimento. Para o casal, a participação ampliou a visibilidade do restaurante e atraiu pessoas que ainda não conheciam o local.