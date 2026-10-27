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De espetinho a restaurante, casal expande negócio com apoio do Sicredi

Após interromper a primeira tentativa de empreender, Rafael e Ana Paula retomaram o negócio em 2024 e investiram em estrutura, equipamentos e energia solar para ampliar o Filé Miau, em Pinheiros

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 15:11

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

27 out 2026 às 15:11
Rafael Amaral e Ana Paula Deambrósio estão juntos há 25 anos e são os proprietários do Filé Miau
Rafael Amaral e Ana Paula Deambrósio estão juntos há 25 anos e são os proprietários do Filé Miau Acervo pessoal

O desejo de empreender levou o casal Rafael Amaral e Ana Paula Deambrósio a criar um pequeno negócio em 2015. Assim, o que começou com a venda de espetinhos ganhou novas opções e se concretizou no Filé Miau, estabelecimento em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo.

No início do empreendimento, Rafael trabalhava como embalador de mamão, enquanto Ana Paula atuava em uma farmácia. Mas a rotina dividida entre os empregos e o preparo e a venda dos espetinhos tornou a atividade difícil de manter, e o casal interrompeu o negócio após cerca de um ano e meio do primeiro passo dado.

Anos depois, em 2024, Rafael retomou o empreendedorismo vendendo dobradinha preparada em casa. Com o crescimento dos pedidos, ele passou a considerar a abertura de um espaço próprio para receber os clientes, que já desejavam consumir as refeições no local.

“Lá em 2015, ficamos com medo do comércio, mas, em 2024, comecei a vender as vasilhas com dobradinha. Os clientes passaram a querer um local para comer, mas ainda não tínhamos estrutura, só um quintal, área de serviço e garagem, na nossa casa mesmo. Minha sogra nos deu uma mesa para trabalhar, passou uns dias e comprei mais outra, foi chegando um cliente aqui, outro ali… E aí começamos a crescer”, conta Rafael.

Com o aumento da procura, o casal investiu em equipamentos, ampliou a cozinha e comprou o terreno ao lado da casa para expandir o estabelecimento. O cardápio também cresceu: além da dobradinha e da feijoada, o Filé Miau passou a oferecer porções como carne de sol com batata, peixe, torresmo e bolinho de bacalhau. De quinta-feira a domingo, o restaurante também serve churrasco, com opções que podem compor refeições completas.

Crédito e orientação para investir
Filé Miau atrai clientes com petiscos e refeições caseiras
Filé Miau atrai clientes com petiscos e refeições caseiras Acervo pessoal

A relação com o Sicredi começou quando o negócio ainda estava no início. Um dos primeiros financiamentos contratados pelo casal foi para instalar um sistema de energia solar, investimento que buscava reduzir os gastos com eletricidade. Depois, a parceria também contribuiu para viabilizar melhorias na estrutura da cozinha.

Para Rafael, o apoio vai além da liberação de crédito e inclui o relacionamento com a cooperativa, que inclui conversas sobre o planejamento dos investimentos e os riscos de assumir novas dívidas. “O Sicredi não é aquela cooperativa de chegar e te falar assim: ‘Toma aqui dinheiro, vai, faz mesmo’. Não. Eles me deram orientação”, relata.

Para o empreendedor, esse acompanhamento foi importante durante a fase de crescimento, quando precisava decidir quais melhorias seriam prioritárias e como organizar os recursos disponíveis.

“O Sicredi ajudou muito no crescimento do Filé Miau, e eles nos ajudam até hoje, para que nossos investimentos realmente sejam feitos naquilo que vale a pena. Então, no meu ponto de vista, o Sicredi é como se fosse da família, nos dando o conselho no momento certo para tomar as decisões certas”, conta Ana Paula.

De acordo com o gerente de Desenvolvimento de Negócios do Sicredi, Isaque Devantier, a proposta do cooperativismo de crédito combina soluções financeiras com orientação aos associados. “Hoje dentro do Sicredi mesmo, a gente tem vários cursos na nossa plataforma de educação financeira, planejamento financeiro, que a gente disponibiliza pros para nossos associados e comunidade", complementa. 

A atuação do Sicredi, explica Devantier, identifica as necessidades de cada negócio e apresenta alternativas adequadas à sua realidade. O objetivo é contribuir para que os recursos sejam aplicados de maneira planejada e para que as empresas tenham condições de se desenvolver de forma sustentável.

“Já temos um desenvolvimento do cooperativismo muito forte aqui, e o Sicredi, como a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil e da América Latina, vem para somar e desenvolver as regiões, que é o nosso o papel final, gerando e devolvendo essa receita para as comunidades em que estamos inseridos”, conta Izaque.

Crescimento e novos planos

O reconhecimento dos clientes do Filé Miau também ajudou a impulsionar o negócio. Em 2025, o estabelecimento participou do Festival de Comida de Boteco de

Pinheiros e conquistou o primeiro lugar com a dobradinha, carro-chefe do empreendimento. Para o casal, a participação ampliou a visibilidade do restaurante e atraiu pessoas que ainda não conheciam o local.

Agora, Rafael e Ana Paula planejam outras melhorias. Entre as prioridades, estão a instalação de uma cobertura mais adequada para os dias quentes e a criação de uma área infantil para receber famílias. A intenção é oferecer mais conforto aos clientes e atender à demanda, especialmente nos dias de maior movimento.

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