De espetinho a restaurante, casal expande negócio com apoio do Sicredi

O desejo de empreender levou o casal Rafael Amaral e Ana Paula Deambrósio a criar um pequeno negócio em 2015. Assim, o que começou com a venda de espetinhos ganhou novas opções e se concretizou no Filé Miau, estabelecimento em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo.
No início do empreendimento, Rafael trabalhava como embalador de mamão, enquanto Ana Paula atuava em uma farmácia. Mas a rotina dividida entre os empregos e o preparo e a venda dos espetinhos tornou a atividade difícil de manter, e o casal interrompeu o negócio após cerca de um ano e meio do primeiro passo dado.
Anos depois, em 2024, Rafael retomou o empreendedorismo vendendo dobradinha preparada em casa. Com o crescimento dos pedidos, ele passou a considerar a abertura de um espaço próprio para receber os clientes, que já desejavam consumir as refeições no local.
“Lá em 2015, ficamos com medo do comércio, mas, em 2024, comecei a vender as vasilhas com dobradinha. Os clientes passaram a querer um local para comer, mas ainda não tínhamos estrutura, só um quintal, área de serviço e garagem, na nossa casa mesmo. Minha sogra nos deu uma mesa para trabalhar, passou uns dias e comprei mais outra, foi chegando um cliente aqui, outro ali… E aí começamos a crescer”, conta Rafael.
Com o aumento da procura, o casal investiu em equipamentos, ampliou a cozinha e comprou o terreno ao lado da casa para expandir o estabelecimento. O cardápio também cresceu: além da dobradinha e da feijoada, o Filé Miau passou a oferecer porções como carne de sol com batata, peixe, torresmo e bolinho de bacalhau. De quinta-feira a domingo, o restaurante também serve churrasco, com opções que podem compor refeições completas.
A relação com o Sicredi começou quando o negócio ainda estava no início. Um dos primeiros financiamentos contratados pelo casal foi para instalar um sistema de energia solar, investimento que buscava reduzir os gastos com eletricidade. Depois, a parceria também contribuiu para viabilizar melhorias na estrutura da cozinha.
Para Rafael, o apoio vai além da liberação de crédito e inclui o relacionamento com a cooperativa, que inclui conversas sobre o planejamento dos investimentos e os riscos de assumir novas dívidas. “O Sicredi não é aquela cooperativa de chegar e te falar assim: ‘Toma aqui dinheiro, vai, faz mesmo’. Não. Eles me deram orientação”, relata.
Para o empreendedor, esse acompanhamento foi importante durante a fase de crescimento, quando precisava decidir quais melhorias seriam prioritárias e como organizar os recursos disponíveis.
“O Sicredi ajudou muito no crescimento do Filé Miau, e eles nos ajudam até hoje, para que nossos investimentos realmente sejam feitos naquilo que vale a pena. Então, no meu ponto de vista, o Sicredi é como se fosse da família, nos dando o conselho no momento certo para tomar as decisões certas”, conta Ana Paula.
De acordo com o gerente de Desenvolvimento de Negócios do Sicredi, Isaque Devantier, a proposta do cooperativismo de crédito combina soluções financeiras com orientação aos associados. “Hoje dentro do Sicredi mesmo, a gente tem vários cursos na nossa plataforma de educação financeira, planejamento financeiro, que a gente disponibiliza pros para nossos associados e comunidade", complementa.
A atuação do Sicredi, explica Devantier, identifica as necessidades de cada negócio e apresenta alternativas adequadas à sua realidade. O objetivo é contribuir para que os recursos sejam aplicados de maneira planejada e para que as empresas tenham condições de se desenvolver de forma sustentável.
“Já temos um desenvolvimento do cooperativismo muito forte aqui, e o Sicredi, como a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil e da América Latina, vem para somar e desenvolver as regiões, que é o nosso o papel final, gerando e devolvendo essa receita para as comunidades em que estamos inseridos”, conta Izaque.
O reconhecimento dos clientes do Filé Miau também ajudou a impulsionar o negócio. Em 2025, o estabelecimento participou do Festival de Comida de Boteco de
Pinheiros e conquistou o primeiro lugar com a dobradinha, carro-chefe do empreendimento. Para o casal, a participação ampliou a visibilidade do restaurante e atraiu pessoas que ainda não conheciam o local.
Agora, Rafael e Ana Paula planejam outras melhorias. Entre as prioridades, estão a instalação de uma cobertura mais adequada para os dias quentes e a criação de uma área infantil para receber famílias. A intenção é oferecer mais conforto aos clientes e atender à demanda, especialmente nos dias de maior movimento.