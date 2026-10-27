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Durante buscas

Homem é preso pela PF ao ser flagrado com imagens de abuso sexual infantil em Cariacica

Publicado em

27 out 2026 às 11:15
Policias federais prendem homem em flagrante suspeito de posse de material de abuso sexual infantojuvenil em Cariacica
Prisão ocorreu durante a Operação Açor, deflagrada pela Polícia Federal (PF) Divulgação/PF

Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (27), em Cariacica, suspeito de armazenar material de abuso sexual infantojuvenil. A prisão ocorreu durante a Operação Açor, deflagrada pela Polícia Federal (PF), com o objetivo de combater o armazenamento e o compartilhamento de cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes.


A ação cumpriu dois mandados de busca e apreensão no município. Durante as buscas, os policiais apreenderam três telefones celulares e um notebook. Segundo a Polícia Federal, em um dos dispositivos foi encontrado material de abuso sexual infantojuvenil armazenado, o que motivou a prisão em flagrante do suspeito.


As investigações tiveram início a partir de informações encaminhadas por pessoas do público e por uma empresa de tecnologia da informação. O homem poderá responder pelo crime de posse de material de abuso sexual infantojuvenil.


*Este conteúdo foi produzido por Robertha Araújo, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão do editor Rodrigo Lira.

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Robertha Araújo

Residente / [email protected]
Robertha Araújo
Bairro Caratoíra

Jovem é detido pela PM com submetralhadora e munições em Vitória

Publicado em 27/10/2026 às 11:24
Um homem foi preso com uma submetralhadora e 39 munições calibre .380
Um homem foi preso com uma submetralhadora e 39 munições calibre .380 Polícia Militar

Um jovem, de 23 anos, foi detido com uma submetralhadora de fabricação semi-industrial, além de 39 munições calibre .380, durante um patrulhamento na tarde de segunda-feira (26), no bairro Caratoíra, em Vitória.


De acordo com a Polícia Militar, as equipes realizavam o patrulhamento na Rua Augusto de Oliveira quando avistaram o suspeito com a arma nas mãos. Entretanto, ao perceber a aproximação dos militares, o rapaz fugiu para o interior de um imóvel, aparentemente abandonado. Os policiais conseguiram alcançá-lo e realizaram a abordagem.

Durante a ocorrência, os militares perceberam a presença de outro homem no imóvel, mas não conseguiram abordá-lo, pois o indivíduo fugiu pelos fundos da residência, entrando em outra casa. As equipes realizaram buscas, mas o suspeito não foi localizado.

Além da arma e das munições, foram apreendidos com o suspeito dois aparelhos celulares. Ele foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à Delegacia Regional de Vitória.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Região Serrana

Jovem de 22 anos morre em acidente de carro em Alfredo Chaves

Publicado em 27/10/2026 às 11:04

Um jovem de 22 anos morreu em um acidente de carro na tarde desta segunda-feira (26), na comunidade de Assunta, na comunidade de São João, em Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele era passageiro do veículo.


Quando os militares chegaram ao local, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) já prestavam atendimento à vítima, que morreu no local. As causas do acidente não foram divulgadas.


De acordo com a PM, pessoas que estavam na região relataram que o motorista havia deixado o local em estado de choque. Posteriormente, os policiais receberam a informação de que ele havia sido socorrido ao Pronto Atendimento de Alfredo Chaves.


Após receber atendimento médico, o motorista fez o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool. Em seguida, foi conduzido à 5ª Delegacia Regional de Guarapari. A Polícia Civil informou que o motorista, de 19 anos, foi autuado em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, na modalidade equiparada. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Bairro Jardim do Vale

Homem é assassinado a tiros após descer de carro em Vila Velha

Publicado em 27/10/2026 às 11:01

Um homem foi morto a tiros na noite de segunda-feira (26), no bairro Jardim do Vale, em Vila Velha. Testemunhas contaram à polícia que a vítima chegou ao local em um carro prata, acompanhada de outros dois homens, que teriam efetuado os disparos.


Moradores da região ouviram os tiros por volta das 22h30. Mesmo baleado, o homem tentou fugir e correu por cerca de 150 metros, mas não conseguiu escapar. A polícia identificou três perfurações no corpo da vítima.


O crime aconteceu nas proximidades de um terreno baldio. Moradores suspeitam que o homem tenha sido levado de outro lugar até o bairro para ser assassinado. 


* Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. 

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Atenção, motoristas!

Árvore cai e bloqueia trecho da ES 080 em Santa Teresa; veja vídeo

Publicado em 27/10/2026 às 09:37

Uma árvore caiu e bloqueou um trecho da ES 080, em Santa Teresa, na Região Central Serrana do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (26). A situação foi registrada em vídeo por um leitor de A GazetaNas imagens, veículos aparecem enfileirados enquanto moradores usam uma serra elétrica para cortar e retirar partes da árvore.


Na manhã desta terça-feira (27), equipes da Defesa Civil Municipal estavam no local para remover a árvore caída e outras que ameaçavam cair sobre a rodovia. Por volta das 8h20, o trânsito nas proximidades da reta de São Marcos fluía no sistema de pare e siga.

Árvore caiu na estrada Es 080 na noite de segunda-feira (26)
Equipes da Defesa Civil Municipal atuam, na manhã desta terça-feira (27), na remoção da árvore caída e de outras que correm risco de desabar Leitor A Gazeta
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Por uma hora

BR 101 será interditada em Rio Novo do Sul nesta terça (27) e quarta (28)

Publicado em 27/10/2026 às 09:25

BR 101 será totalmente interditada por uma hora nesta terça-feira (27) e quarta-feira (28), em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, para o desmonte de rochas com uso controlado de explosivos. O bloqueio ocorrerá das 14h às 15h, no quilômetro 386,1, segundo a Ecovias Capixaba.


Durante a operação, o acesso de veículos e pedestres será temporariamente bloqueado por questões de segurança. Apesar de o serviço ocorrer na nova pista em construção, a proximidade com a rodovia existente exige a interdição também desse trecho.


O desmonte faz parte das obras de duplicação da BR 101 Sul, entre Iconha e Rio Novo do Sul. A previsão é retirar cerca de 7,2 mil metros cúbicos de rocha. Em caso de chuva ou de condições meteorológicas adversas, a operação poderá ser cancelada e reprogramada. A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção e respeitarem a sinalização na região. 

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Em Feu Rosa

'Fiquei sem chão', diz dona de trailer destruído por incêndio na Serra

Publicado em 26/10/2026 às 22:08
Incêndio consumiu trailer de comida mineira em Feu Rosa Leitor A Gazeta

Um trailer de comida mineira pegou fogo na praça de Feu Rosa, na Serra, no início da noite desta segunda-feira (26). Segundo a proprietária, Fernanda Cristina Souza, conhecida pelos clientes como Mineira, o incêndio começou após um problema na mangueira de uma botija de gás.


As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros, mas o estabelecimento ficou destruído. De acordo com Fernanda, equipamentos como fritadeira e freezer, além de utensílios utilizados no preparo dos alimentos, foram perdidos no incêndio.


“Eu cheguei e atendi os clientes. Ela (funcionária) foi fritar as coisas na fritadeira normal, enquanto eu fui fazer as bases. De repente, a mangueira estourou! Deu aquela fumaça… Quando fui desligar, começou a pegar fogo”, relatou em entrevista ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta.


Ainda segundo Mineira, outros comerciantes e pessoas que estavam na praça ajudaram a buscar água para tentar conter as chamas antes da chegada dos bombeiros. Agora, Fernanda pretende se reerguer e retomar as atividades do empreendimento. 


“Na hora, eu fiquei sem chão. Chorei. Não estava acreditando. Mas tenho muita fé, sei que Deus vai me ajudar. Vamos tentar nos reerguer. Deus vai me ajudar.”

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Trânsito

Mecânico morre após carro bater em árvores na ES 181, em Muniz Freire

Publicado em 26/10/2026 às 21:01
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Homem morre após carro bater em árvores e ficar preso às ferragens Crédito: Corpo de Bombeiro 

Um homem de 43 anos morreu após o carro que dirigia bater em árvores na ES 181, em Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (26). Segundo a prefeitura do município, a vítima é o mecânico automotivo Alessandro Pinheiro de Andrade. O acidente aconteceu no trecho entre a sede da cidade e o distrito de Piaçu, próximo ao trevo de acesso ao distrito de Menino Jesus.


Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe de Iúna foi acionada para atender à ocorrência e retirar o motorista, que estava preso às ferragens do veículo. Ao chegar ao local, os militares foram informados por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de que o homem já estava morto.

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Equipe do corpo de bombeiro retira corpo das ferragens 
 Crédito:  Corpo de Bombeiro 

Os bombeiros realizaram o trabalho de desencarceramento para retirar o corpo de Alessandro do veículo. Após a conclusão do procedimento, a Polícia Científica assumiu os trabalhos de remoção.


Durante o atendimento, a ES 181 ficou parcialmente interditada, com o trânsito funcionando em meia pista, segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Muniz Freire. Não há confirmação sobre a liberação total da rodovia.


A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada às 13h12. O corpo do homem foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.  


A reportagem de A Gazeta também procurou a Polícia Militar para obter mais informações sobre as circunstâncias do acidente, mas não teve resposta até a última atualização deste texto.

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Motorista de carro de gás é morto a tiros após perseguição em Marataízes

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Investigação

Motorista de carro de gás é morto a tiros após perseguição em Marataízes

Publicado em 26/10/2026 às 17:25
Homem é morto a tiros dentro de veículo de distribuidora de gás no Sul do ES
Homem é morto a tiros dentro de veículo de distribuidora de gás Rede social

Um homem de 27 anos foi morto a tiros dentro de um veículo de uma revendedora de gás após perseguição no bairro Nova Canaã, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (26).


Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência envolvendo um veículo que transportava gás e água e havia sido atingido por diversos disparos. A picape apresentava marcas de tiros nas laterais e na traseira.


Testemunhas relataram aos policiais que o veículo era perseguido por uma motocicleta e que o piloto atirou várias vezes contra o motorista durante o trajeto. Ao alcançar o veículo, o suspeito teria feito novos disparos contra a vítima, que morreu no local, e fugiu. O caso é investigado pela Polícia Civil. A identidade da vítima não foi informada. 

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Norte capixaba

Homem é encontrado morto dentro de bar em Conceição da Barra

Publicado em 26/10/2026 às 15:48

Um homem foi encontrado morto dentro de um bar em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (26). Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após relatos de disparos, mas, ao chegar ao estabelecimento, localizado em Braço do Rio, não encontrou ninguém. O corpo estava caído no chão.


A identidade e a idade da vítima não foram informadas. O caso é investigado pela Delegacia de Conceição da Barra.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Trânsito

Motociclista morre em acidente ao colidir com poste em Itapemirim

Publicado em 26/10/2026 às 11:55

Um motociclista de 27 anos, identificado como João Victor Silva Layber, morreu após bater contra um poste na noite deste domingo (25), no bairro Santo Amaro, na zona rural de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu nas proximidades de um campo de futebol.


Segundo a Polícia Militar, o motociclista perdeu o controle da direção e colidiu contra o poste. Ele morreu no local, e a perícia foi acionada. A Polícia Científica informou que o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. 


Na manhã desta segunda-feira (26), a Prefeitura de Itapemirim divulgou uma nota de pesar pela morte do motociclista.

Prefeitura de Itapemirim divulgou uma nota de pesar
Prefeitura de Itapemirim divulgou uma nota de pesar Divulgação/ Prefeitura de Itapemirim

Errata

26/10/2026

Anteriormente, a Polícia Civil havia informado que o corpo foi encaminhado à SML de Colatina. A informação foi corrigida: o corpo foi levado à unidade de Cachoeiro de Itapemirim.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman

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