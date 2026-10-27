Homem é preso pela PF ao ser flagrado com imagens de abuso sexual infantil em Cariacica

Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (27), em Cariacica, suspeito de armazenar material de abuso sexual infantojuvenil. A prisão ocorreu durante a Operação Açor, deflagrada pela Polícia Federal (PF), com o objetivo de combater o armazenamento e o compartilhamento de cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes.





A ação cumpriu dois mandados de busca e apreensão no município. Durante as buscas, os policiais apreenderam três telefones celulares e um notebook. Segundo a Polícia Federal, em um dos dispositivos foi encontrado material de abuso sexual infantojuvenil armazenado, o que motivou a prisão em flagrante do suspeito.





As investigações tiveram início a partir de informações encaminhadas por pessoas do público e por uma empresa de tecnologia da informação. O homem poderá responder pelo crime de posse de material de abuso sexual infantojuvenil.





*Este conteúdo foi produzido por Robertha Araújo, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão do editor Rodrigo Lira.