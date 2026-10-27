Cinema em novembro de 2026: conheça as estreias mais aguardadas do mês

Uma sequência de “Godzilla Minus One”, lançado em 2023, “Godzilla Minus Zero” se passa no Japão pós-guerra , quando o país ainda tenta se recuperar da destruição provocada por Godzilla. No entanto, quando a população começa a retornar à vida normal, uma nova ameaça surge: Rei Ghidorah, colocando em risco a paz conquistada com muito esforço. É então que Godzilla reaparece, trazendo para o público um novo confronto entre dois dos maiores monstros da franquia. O filme marca o retorno de Takashi Yamazaki, vencedor do Oscar de Melhores Efeitos Visuais em 2024, como diretor e roteirista, e é a primeira produção japonesa filmada para IMAX.