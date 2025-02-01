Equipe da Eco101 realiza parto de emergência em Alfredo Chaves

Pai do bebê tirou foto com equipe que realizou o parto em Alfredo Chaves Crédito: Divulgação/Eco101

Um bebê veio ao mundo em Alfredo Chaves , no Sul do Espírito Santo , em um lugar diferente. A pequena Nadhila nasceu em uma base da Eco101 na manhã deste sábado (1º). Uma equipe médica da concessionária atuou no parto da mãe, de 27 anos, que chegou até o local por uma ambulância da prefeitura da cidade.

Nadhila chegou de forma prematura, com 36 semanas de gestação. O médico Igor Furtado liderou o procedimento com o apoio da equipe da ambulância CM04, uma das unidades avançadas de suporte da empresa, também composta pelo condutor Elves Caetano Amurim e o enfermeiro Leandro Adolfo Petri. Segundo o médico, o nascimento aconteceu de forma rápida, sem complicações.

"Quando a ambulância chegou, percebemos que não havia tempo a perder. A bebê já estava coroando. Posicionamos a mãe e realizamos o parto ali mesmo, seguindo todo o protocolo", contou.

Ele também ressaltou a preocupação inicial devido à prematuridade do bebê e à falta de informações sobre o pré-natal. "Quando eles chegaram, eu não sabia nada sobre a mãe ou a gestação. Apenas que era um parto prematuro. Isso dá um certo aperto no coração, mas como era o quarto filho dela, tudo saiu bem rápido e tranquilo. O bebê chorou, estava com boa coloração e respiração normal", explicou.