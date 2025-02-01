Equipe da Eco101 realiza parto de emergência em Alfredo Chaves

Um bebê veio ao mundo em Alfredo Chaves, no Sul do Espírito Santo, em um lugar diferente. A pequena Nadhila nasceu em uma base da Eco101 na manhã deste sábado (1º). Uma equipe médica da concessionária atuou no parto da mãe, de 27 anos, que chegou até o local por uma ambulância da prefeitura da cidade.
Nadhila chegou de forma prematura, com 36 semanas de gestação. O médico Igor Furtado liderou o procedimento com o apoio da equipe da ambulância CM04, uma das unidades avançadas de suporte da empresa, também composta pelo condutor Elves Caetano Amurim e o enfermeiro Leandro Adolfo Petri. Segundo o médico, o nascimento aconteceu de forma rápida, sem complicações.
"Quando a ambulância chegou, percebemos que não havia tempo a perder. A bebê já estava coroando. Posicionamos a mãe e realizamos o parto ali mesmo, seguindo todo o protocolo", contou.
Ele também ressaltou a preocupação inicial devido à prematuridade do bebê e à falta de informações sobre o pré-natal. "Quando eles chegaram, eu não sabia nada sobre a mãe ou a gestação. Apenas que era um parto prematuro. Isso dá um certo aperto no coração, mas como era o quarto filho dela, tudo saiu bem rápido e tranquilo. O bebê chorou, estava com boa coloração e respiração normal", explicou.
Após secar e aquecer o bebê, Igor colocou Nadhila no colo da mãe para garantir o contato pele a pele, uma etapa fundamental para o conforto e a segurança do recém-nascido. Depois dos procedimentos necessários, mãe e filha foram transferidas para o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Guarapari, onde passaram por avaliação médica.