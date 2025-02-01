Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pequena Nadhila

Equipe da Eco101 realiza parto de emergência em Alfredo Chaves

Depois dos procedimentos necessários, mãe e filha foram transferidas para o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Guarapari

Publicado em 01 de Fevereiro de 2025 às 20:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2025 às 20:08
Pai do bebê tirou foto com equipe que realizou o parto em Alfredo Chaves
Pai do bebê tirou foto com equipe que realizou o parto em Alfredo Chaves Crédito: Divulgação/Eco101
Um bebê veio ao mundo em Alfredo Chaves, no Sul do Espírito Santo, em um lugar diferente. A pequena Nadhila nasceu em uma base da Eco101 na manhã deste sábado (1º). Uma equipe médica da concessionária atuou no parto da mãe, de 27 anos, que chegou até o local por uma ambulância da prefeitura da cidade.
Nadhila chegou de forma prematura, com 36 semanas de gestação. O médico Igor Furtado liderou o procedimento com o apoio da equipe da ambulância CM04, uma das unidades avançadas de suporte da empresa, também composta pelo condutor Elves Caetano Amurim e o enfermeiro Leandro Adolfo Petri. Segundo o médico, o nascimento aconteceu de forma rápida, sem complicações.
"Quando a ambulância chegou, percebemos que não havia tempo a perder. A bebê já estava coroando. Posicionamos a mãe e realizamos o parto ali mesmo, seguindo todo o protocolo", contou.
Ele também ressaltou a preocupação inicial devido à prematuridade do bebê e à falta de informações sobre o pré-natal. "Quando eles chegaram, eu não sabia nada sobre a mãe ou a gestação. Apenas que era um parto prematuro. Isso dá um certo aperto no coração, mas como era o quarto filho dela, tudo saiu bem rápido e tranquilo. O bebê chorou, estava com boa coloração e respiração normal", explicou.
Após secar e aquecer o bebê, Igor colocou Nadhila no colo da mãe para garantir o contato pele a pele, uma etapa fundamental para o conforto e a segurança do recém-nascido. Depois dos procedimentos necessários, mãe e filha foram transferidas para o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Guarapari, onde passaram por avaliação médica.

+Reportagens

Homem é morto durante confronto com a PM em Colatina

"Peixe do juízo final" encontrado no litoral do Espírito Santo? Não é o que parece

Torcida bate recorde, mas Vasco fica no empate com o Volta Redonda no Kleber Andrade

Acidente entre carro e caminhão deixa dois feridos em Sooretama

A missão de um mestre para não deixar tradição morrer no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alfredo Chaves Guarapari eco 101
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados