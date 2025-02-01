Acidente entre carro e caminhão deixa dois feridos em Sooretama

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão deixou um casal de idosos ferido, no km 110 da BR 101, em Sooretama, Norte do Espírito Santo. A batida aconteceu na manhã deste sábado (1). Segundo a Polícia da Rodoviária Federal (PRF), ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. No vídeo acima, é possível perceber que a frente do veículo ficou bastante danificada com o impacto da colisão.