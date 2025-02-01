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Vítima dirigia caminhonete

Homem é morto durante confronto com a PM em Colatina

Segundo a corporação, outra pessoa armada estava no veículo e não foi localizada. O caso é investigado pela Polícia Civil

Publicado em 01 de Fevereiro de 2025 às 17:44

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

01 fev 2025 às 17:44
15ª Delegacia Regional de Colatina
Caso é investigado pela Polícia Civil Crédito: Governo do ES
Um homem foi morto a tiros em um confronto com a Polícia Militar no bairro Aeroporto, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (31). A vítima, que não teve o nome divulgado, estava dirigindo uma caminhonete e teria avançado na direção de policiais, que faziam um bloqueio e atiraram diante do risco, segundo a corporação. A morte foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda no local.
De acordo com a PM, tudo começou quando agentes receberam um alerta do cerco eletrônico de que uma caminhonete com restrições, que teria sido utilizada em diversos roubos na cidade de Águia Branca, também no Noroeste, passava pela rodovia Gether Lopes de Farias, no sentido a Colatina, e teria pessoas armadas nela.
Após o acompanhamento, o veículo conseguiu fugir e foi localizado abandonado no bairro São Braz, sendo removido depois. Moradores relataram aos militares que os suspeitos poderiam ter corrido para uma área de mata.

Outro veículo

Durante os trabalhos, os policiais foram informados que uma outra caminhonete havia furado um bloqueio policial próximo ao local e depois um segundo bloqueio, sendo que um dos ocupantes foi visto com um objeto semelhante a uma arma. Não foi informado pela PM se há uma relação entre os dois veículos e os ocupantes. Conforme a corporação, uma equipe tentou interceptar o segundo automóvel, mas o condutor o jogou na direção das portas da viatura e os militares atiraram para impedir a tentativa de atropelamento.
A caminhonete foi no sentido ao bairro Nossa Senhora Aparecida e, em determinado momento, os militares que faziam o acompanhamento perderam o automóvel de vista. Outra equipe, que estava em apoio, o avistou na direção contrária.
Foi dada ordem de parada, mas o motorista iniciou uma manobra de ré e fez um retorno brusco. Os agentes viram, no banco do carona, o indivíduo com o que seria algo semelhante a uma arma no colo. Novamente o veículo sumiu da visão da PM e não foi localizado.
Depois disso, conforme a PM, uma outra equipe realizou um cerco tático no bairro Aeroporto e, ao perceberem o veículo em alta velocidade, deu ordem de parada com sinais sonoros e luminosos. A corporação informou que o condutor ignorou as determinações e avançou com o carro contra os policiais, que dispararam contra o veículo.
No momento da abordagem, os militares confirmaram que o motorista havia sido atingido e o Samu constatou a morte no local. O outro suspeito que estava no veículo foi procurado, mas não foi mais visto.
Polícia Civil informa que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Colatina. “O corpo do suspeito foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação”, finalizou a corporação.

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