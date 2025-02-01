Homem é morto durante confronto com a PM em Colatina

Caso é investigado pela Polícia Civil Crédito: Governo do ES

De acordo com a PM, tudo começou quando agentes receberam um alerta do cerco eletrônico de que uma caminhonete com restrições, que teria sido utilizada em diversos roubos na cidade de Águia Branca, também no Noroeste, passava pela rodovia Gether Lopes de Farias, no sentido a Colatina, e teria pessoas armadas nela.

Após o acompanhamento, o veículo conseguiu fugir e foi localizado abandonado no bairro São Braz, sendo removido depois. Moradores relataram aos militares que os suspeitos poderiam ter corrido para uma área de mata.

Outro veículo

Durante os trabalhos, os policiais foram informados que uma outra caminhonete havia furado um bloqueio policial próximo ao local e depois um segundo bloqueio, sendo que um dos ocupantes foi visto com um objeto semelhante a uma arma. Não foi informado pela PM se há uma relação entre os dois veículos e os ocupantes. Conforme a corporação, uma equipe tentou interceptar o segundo automóvel, mas o condutor o jogou na direção das portas da viatura e os militares atiraram para impedir a tentativa de atropelamento.

A caminhonete foi no sentido ao bairro Nossa Senhora Aparecida e, em determinado momento, os militares que faziam o acompanhamento perderam o automóvel de vista. Outra equipe, que estava em apoio, o avistou na direção contrária.

Foi dada ordem de parada, mas o motorista iniciou uma manobra de ré e fez um retorno brusco. Os agentes viram, no banco do carona, o indivíduo com o que seria algo semelhante a uma arma no colo. Novamente o veículo sumiu da visão da PM e não foi localizado.

Depois disso, conforme a PM, uma outra equipe realizou um cerco tático no bairro Aeroporto e, ao perceberem o veículo em alta velocidade, deu ordem de parada com sinais sonoros e luminosos. A corporação informou que o condutor ignorou as determinações e avançou com o carro contra os policiais, que dispararam contra o veículo.

No momento da abordagem, os militares confirmaram que o motorista havia sido atingido e o Samu constatou a morte no local. O outro suspeito que estava no veículo foi procurado, mas não foi mais visto.