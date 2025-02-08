Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noroeste

Familiares voltam a pedir justiça por morte de jovem em abordagem da PM em Colatina

Segundo a Sesp, uma investigação rigorosa está sendo realizada pelas Polícias Civil e Científica; policiais envolvidos foram afastados da PM

Publicado em 08 de Fevereiro de 2025 às 15:48

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

08 fev 2025 às 15:48
Uma semana depois, nova manifestação pede por justiça pela morte de Danilo
Uma semana depois, nova manifestação pede por justiça pela morte de Danilo Crédito: TV Gazeta
Uma semana depois do ocorrido, amigos e familiares realizaram mais um protesto pelo jovem Danilo Lipaus Matos, de 20 anos, morto a tiros durante uma abordagem policial no dia 31 de janeiro, no bairro Aeroporto, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Militares dispararam 44 vezes contra o carro de Danilo. O jovem foi atingido por 5 tiros no peito.
Segundo apuração do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta, a mobilização que aconteceu na manhã deste sábado (8), no Centro, manifestantes cobraram transparência e eficiência no inquérito que investiga o caso. Familiares alegam que o jovem foi alvo de uma abordagem desproporcional, sem chance de defesa. 
A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou que foi determinada a instauração de inquérito policial militar pela Corregedoria da Polícia Militar, além do afastamento dos oficiais envolvidos na ação. A Sesp afirma, ainda, que uma investigação rigorosa está sendo realizada pelas Polícias Civil e Científica.
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Colatina, lamentou o ocorrido e manifestou solidariedade à família da vítima. O caso está sendo acompanhado diretamente com a PC e aguarda o recebimento da documentação necessária para análise detalhada dos fatos, a fim de adotar as medidas cabíveis perante a Justiça.
Em nota, o Governo do Estado destacou que preza pela atuação técnica das polícias e uso seletivo e progressivo da força e, caso fique constatada irregularidade na ocorrência, as medidas cabíveis serão tomadas em todas as esferas.

Correção

10/02/2025 - 6:47
A primeira versão da matéria trazia a informação que Danilo foi morto com 44 tiros. Porém, foram 44 disparos, sendo que cinco atingiram a vítima. O texto foi corrigido.

Veja Também

Adolescente morre após ser atingido por trator em São Mateus

Homem faz quebra-quebra em loja, é levado a delegacia e não fica preso no ES

PM encontra corpo em mangue após ação contra o tráfico em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Justiça Polícia Civil Sesp Tiros Manifestação Protestos Mortes Governo do ES Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juninho do Mandela participou de ataque a uma delegacia no Rio em 2012
Comando Vermelho: chefe do tráfico no Rio é preso em Guarapari
Imagem de destaque
Tiradentes: 5 filmes para entender a Inconfidência Mineira e sua importância histórica
Mais de 100 kg de maconha são apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (21)
Casal é detido com mais de 100 kg de maconha na BR 101, em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados