Familiares voltam a pedir justiça por morte de jovem em abordagem da PM em Colatina

Uma semana depois, nova manifestação pede por justiça pela morte de Danilo Crédito: TV Gazeta

Segundo apuração do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta, a mobilização que aconteceu na manhã deste sábado (8), no Centro, manifestantes cobraram transparência e eficiência no inquérito que investiga o caso. Familiares alegam que o jovem foi alvo de uma abordagem desproporcional, sem chance de defesa.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou que foi determinada a instauração de inquérito policial militar pela Corregedoria da Polícia Militar, além do afastamento dos oficiais envolvidos na ação. A Sesp afirma, ainda, que uma investigação rigorosa está sendo realizada pelas Polícias Civil e Científica.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Colatina, lamentou o ocorrido e manifestou solidariedade à família da vítima. O caso está sendo acompanhado diretamente com a PC e aguarda o recebimento da documentação necessária para análise detalhada dos fatos, a fim de adotar as medidas cabíveis perante a Justiça.

Em nota, o Governo do Estado destacou que preza pela atuação técnica das polícias e uso seletivo e progressivo da força e, caso fique constatada irregularidade na ocorrência, as medidas cabíveis serão tomadas em todas as esferas.