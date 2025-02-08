Tragédia

Adolescente morre após ser atingido por trator em São Mateus

Gustavo Riquieri Nali tinha 16 anos e estava com os pais no momento do ocorrido; ele foi resgatado pelo Samu com vida, mas não resistiu aos ferimentos

Publicado em 08 de Fevereiro de 2025 às 13:14

Adolescente de 16 anos morre após ser atingido por trator em São Mateus
Um adolescente morreu na sexta-feira (7) após ser atingido por um trator, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Gustavo Riquieri Nali, de 16 anos. 
De acordo com um conhecido da família que estava no local no momento do acidente, a vítima estava passeando na propriedade rural dos seus pais quando um trator se soltou do caminhão onde era transportado e caiu sobre o adolescente. Os pais também estavam presentes e acionaram o Samu. O resgate ainda encontrou o jovem com vida. Gustavo foi encaminhado a um hospital no bairro Residencial Parque Washington, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. 
 O caminhão e o trator envolvidos no acidente pertencem ao pai da vítima, que é produtor de café.
Em nota, a  Polícia Cientificada (PCIES) informou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado na noite desta sexta-feira (07), por volta das 18h, para recolhimento de corpo de sexo masculino em um hospital, no bairro Residencial Parque Washington, em São Mateus. Segundo informações repassadas pela equipe médica, a vítima teria sofrido um choque hemorrágico e politraumatismo. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para a realização da identificação e do exame cadavérico. Posteriormente, será liberado para os familiares. A Polícia Militar informou que não foi acionada para o caso.

