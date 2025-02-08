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Flexal ||

PM encontra corpo em mangue após ação contra o tráfico em Cariacica

Operação foi realizada no bairro Flexal II na quinta-feira (6), quando houve troca de tiros com suspeitos, mas corpo só foi localizado no dia seguinte

Publicado em 08 de Fevereiro de 2025 às 11:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2025 às 11:11
Viaturas da Polícia Militar na tarde de quinta-feira (7)
Viaturas da Polícia Militar na tarde de quinta-feira (7) em Flexal II Crédito: Leitor A Gazeta
Polícia Militar encontrou o corpo de um jovem de 24 anos, com marcas de tiros, em um mangue na região de Flexal II, em Cariacica, nesta sexta-feira (7). André Neves estava desaparecido desde o dia anterior, quando, no mesmo local, houve uma operação policial e troca de tiros com suspeitos de tráfico de drogas.
Em nota, a PM informou que militares prestavam apoio ao Corpo de Bombeiros na tentativa de localizar uma pessoa desaparecida. "As buscas estavam sendo realizadas no mangue, onde, segundo informações, a vítima, de sexo masculino, estava. O indivíduo foi encontrado, sem vida, no local indicado."
André Neves tinha marcas de tiros, segundo a perícia informou ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta. A circunstância da morte do jovem não foi informada, mas, conforme a Polícia Civil afirmou, o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.
Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e depois será liberado para os familiares. 
"Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações", ressalta a PC. 

Entenda o caso

Conforme registro do boletim de ocorrência, militares disseram que, na quinta-feira (6), foram surpreendidos por tiros de criminosos que tentavam impedir a entrada das equipes em uma área de mangue. O setor de inteligência da corporação informou que havia estoque de armas e drogas em pontos do manguezal, por isso planejaram a operação policial no local.
Na troca de tiros, Thierry Sacht de Souza, 24 anos, foi atingido, e levado por militares ao Pronto Atendimento de Alto Lage, no mesmo município, mas acabou morrendo. Ele foi tratado no documento policial como suspeito e estaria com 14 unidades de haxixe no bolso.
Foram apreendidos:
  • 820 gramas de cocaína
  • 370 gramas de cafeína
  • 130 gramas de adrenalina
  • 100 gramas de ácido bórico
  • 25 gramas de crack
  • 12 baterias para radiocomunicadores
  • 436 unidades de haxixe
  • 236 pedras de crack
  • 277 buchas de maconha
  • 391 pinos de cocaína
  • 17 frascos de loló
  • uma balança de precisão
  • duas armas (calibres 9mm e .40)
Um helicóptero do Notaer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar) foi acionado para auxiliar nas buscas pelos demais suspeitos, mas todos conseguiram fugir. 
As armas e munições apreendidas foram encaminhadas ao Departamento de Balística Forense e as drogas para o Laboratório de Química Forense, ambos da Polícia Científica. O corpo de Thierry foi levado para Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. O caso será investigado pelo Serviço de Investigações Especiais do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que apura ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado.

Conflitos constantes na região

Não é a primeira vez neste ano que policiais e suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas entram em conflito na região. No final de janeiro, drogas, armas e munições avaliadas pela polícia em R$ 100 mil foram apreendidas.
Semanas antes, Gideon da Silva Jorge, de 26 anos, conhecido como 'Caveirinha', apontado pela polícia como uma das lideranças do tráfico de drogas na região do Campo do Apolo morreu em confronto com policiais. 

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