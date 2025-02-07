Ação da PM contra o tráfico de drogas acaba em morte em Cariacica

Viaturas da PM próximo ao local de confronto armado Crédito: Leitor A Gazeta

Uma ação da Polícia Militar acabou em morte e apreensão de drogas e armas no bairro Flexal II, em Cariacica, na quinta-feira (6). Os militares narraram em boletim de ocorrência que foram surpreendidos por tiros de criminosos que tentavam impedir a entrada das equipes em uma área de mangue. O setor de inteligência da corporação informou que havia estoque de armas e drogas em pontos do manguezal, por isso planejaram a operação policial no local.

Na troca de tiros, Thierry Sacht de Souza, 24 anos, foi atingido, e levado por militares ao Pronto Atendimento de Alto Lage, no mesmo município, mas acabou morrendo. Ele foi tratado no documento policial como suspeito e estaria com 14 unidades de haxixe no bolso.

Foram apreendidos:

820 gramas de cocaína



370 gramas de cafeína



130 gramas de adrenalina



100 gramas de ácido bórico



25 gramas de crack



12 baterias para radiocomunicadores



436 unidades de haxixe

236 pedras de crack

277 buchas de maconha

391 pinos de cocaína

17 frascos de loló

uma balança de precisão

duas armas (calibres 9mm e .40)

Um helicóptero do Notaer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar) foi acionado para auxiliar nas buscas pelos demais suspeitos, mas todos conseguiram fugir.

As armas e munições apreendidas foram encaminhadas ao Departamento de Balística Forense e as drogas para o Laboratório de Química Forense, ambos da Polícia Científica. O corpo de Thierry foi levado para Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. O caso será investigado pelo Serviço de Investigações Especiais do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que apura ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado.



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