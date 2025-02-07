Ação da PM contra o tráfico de drogas acaba em morte em Cariacica

Uma ação da Polícia Militar acabou em morte e apreensão de drogas e armas no bairro Flexal II, em Cariacica, na quinta-feira (6). Os militares narraram em boletim de ocorrência que foram surpreendidos por tiros de criminosos que tentavam impedir a entrada das equipes em uma área de mangue. O setor de inteligência da corporação informou que havia estoque de armas e drogas em pontos do manguezal, por isso planejaram a operação policial no local.
Na troca de tiros, Thierry Sacht de Souza, 24 anos, foi atingido, e levado por militares ao Pronto Atendimento de Alto Lage, no mesmo município, mas acabou morrendo. Ele foi tratado no documento policial como suspeito e estaria com 14 unidades de haxixe no bolso.
Foram apreendidos:
- 820 gramas de cocaína
- 370 gramas de cafeína
- 130 gramas de adrenalina
- 100 gramas de ácido bórico
- 25 gramas de crack
- 12 baterias para radiocomunicadores
- 436 unidades de haxixe
- 236 pedras de crack
- 277 buchas de maconha
- 391 pinos de cocaína
- 17 frascos de loló
- uma balança de precisão
- duas armas (calibres 9mm e .40)
Um helicóptero do Notaer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar) foi acionado para auxiliar nas buscas pelos demais suspeitos, mas todos conseguiram fugir.
As armas e munições apreendidas foram encaminhadas ao Departamento de Balística Forense e as drogas para o Laboratório de Química Forense, ambos da Polícia Científica. O corpo de Thierry foi levado para Instituto Médico Legal (IML), em Vitória. O caso será investigado pelo Serviço de Investigações Especiais do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que apura ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado.
Conflitos constantes na região
Não é a primeira vez neste ano que policiais e suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas entram em conflito na região. No final de janeiro, drogas, armas e munições avaliadas pela polícia em R$ 100 mil foram apreendidas.
Semanas antes, Gideon da Silva Jorge, de 26 anos, conhecido como 'Caveirinha', apontado pela polícia como uma das lideranças do tráfico de drogas na região do Campo do Apolo morreu em confronto com policiais.