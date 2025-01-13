Chefe do tráfico em bairro de Cariacica morre em confronto com policiais

Gideon da Silva Jorge, de 26 anos, conhecido como “Caveirinha” Crédito: Reprodução

Morreu durante um confronto com a Polícia Civil, no último domingo (12), Gideon da Silva Jorge, de 26 anos, conhecido como 'Caveirinha', apontado pela corporação como chefe do tráfico de drogas na região do Campo do Apolo, em Flexal 2, Cariacica. Contra ele havia dois mandados de prisão pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas.

A operação foi realizada pelas equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) com apoio de uma equipe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, apurou com o coordenador do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), delegado Alan Andrade, que Gideon assumiu o controle do tráfico de drogas na região após a prisão de Adair Fernandes da Silva, conhecido como 'Dadá', em maio do ano passado.

Ainda conforme o delegado Alan Andrade, a Polícia Civil recebeu uma denúncia indicando que Gideon estaria na casa dos pais a namorada. As equipes se dirigiram ao local e anunciaram a presença policial. Segundo o coordenador do Ciat, o suspeito reagiu disparando contra os policiais, que revidaram.

"Em seguida, o indivíduo pulou do imóvel e tentou empreender fuga pelos fundos. No entanto, outra equipe realizava o cerco no local. O indivíduo novamente efetuou disparos, que foram repelidos. Após cessada a injusta agressão, o indivíduo foi encontrado alvejado, ainda verbalizando", informou o delegado.

Gideon chegou a ser socorrido e levado ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Laje, em Cariacica, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Com ele foram encontradas duas armas de fogo, sendo uma pistola calibre 9 mm e um revólver, além de munições, carregador alongado e rádios comunicadores. Nenhum policial ficou ferido durante a ação.

O corpo do suspeito foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. "O caso será apurado pela Corregedoria da Polícia Civil, que já foi comunicada sobre os fatos", diz nota enviada pela corporação.