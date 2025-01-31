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Combate ao tráfico

PM apreende mais de R$ 100 mil em armas e drogas durante operação em Cariacica

Um dos presos é Ederson Braga Paradéla, de 32 anos, apontado como chefe do tráfico de drogas em Flexal II
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2025 às 20:14

Publicado em 31 de Janeiro de 2025 às 20:14

Polícia Militar faz operação e apreende mais de R$ 100 mil em drogas e armas.
Polícia Militar faz operação e apreende mais de R$ 100 mil em drogas e armas. Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Durante operação em Flexal II, em Cariacica, nesta sexta-feira (31), foram apreendidas mil tiras e 43 tabletes de maconha, armas e munições. Todo o material estava com três suspeitos e valia, segundo a Polícia Militar, mais de R$ 100 mil reais. Um dos homens é Ederson Braga Paradéla,32 anos, foragido da Justiça, conhecido por fazer parte de uma organização criminosa que atuava nos municípios de Cariacica e Vila Velha, e foi preso. 
Conforme o comandante-geral da PM, o coronel Douglas Caus, a associação tinha como sede o Campo do Apolo, no bairro Flexal II, no município cariaciquense. Ederson liderava a região após a prisão de Adair Fernandes da Silva, conhecido como Dadá, e morte de Cabelinho, que comandavam o local no ano de 2024.
“(Ederson) saiu recentemente na filmagem da Polícia Civil com um dos indivíduos que estava lá (Campo do Apolo), portando inclusive fuzis, vendendo drogas. Esses indivíduos, inclusive, têm ligação com o Terceiro Comando Puro. Hoje o Paradéla é o ídolo daquela região, preso também agora com mandado de prisão”, frisou o comandante.
Além de Ederson, acabaram detidos, Wagner Celino Nogueira Dos Santos, 22 anos, e Thallys Maioli da Silva, 25 anos. Segundo a PM, o trio acabou sendo levado pelos agentes durante a ação em conjunto com o Batalhão de Missões Especiais, juntamente com a companhia de Operações Especiais.
Ederson Braga Paradéla, 32 anos, Wagner Celino Nogueira Dos Santos, 22 anos, e Thallys Maioli da Silva, 25 anos, foram presos em Cariacica.
Ederson Braga Paradéla, 32 anos, Wagner Celino Nogueira Dos Santos, 22 anos, e Thallys Maioli da Silva, 25 anos, foram presos em Cariacica Crédito: Reprodução | Redes Sociais
O coronel explicou que um cerco foi realizado, tendo as equipes se dividindo pela região. Em determinado momento, encontraram uma deles armado com uma sacola de drogas, que correu para fugir. Quando os policiais cercaram novamente, momento em que outros dois do trio tentaram fugir, mas todos acabaram sendo levados para a Delegacia Regional de Vila Velha.
“É por isso que invariavelmente eles atiram contra os nossos policiais. Hoje não atiraram, a Polícia Militar obviamente não atirou, mas o prejuízo da arma e da droga soma-se mais de 100 mil reais. O indivíduo atira contra a Polícia Militar quando ele está tentando fugir para não ter o prejuízo porque quem perde a arma e a droga vai ter que pagar o gerente”, enfatizou Caus.
Ederson, já encaminhado para o sistema prisional, Wagner e Thallys foram autuados por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Os outros dois estão na Delegacia Regional de Vila Velha para procedimentos da Polícia Civil e depois serão levados para a prisão, segundo Caus.

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