Funcionários de cemitério na Serra são agredidos com picareta e jogados vivos em cova

Dois homens que trabalhavam em um cemitério na Serra foram agredidos e jogados em uma cova. Crédito: Pixabay

Agredidos com pá e picareta, jogados vivos em uma cova e soterrados parcialmente. Os momentos de horror citados foram vividos por dois homens em um cemitério em Carapina, na Serra . Ambos contaram à Polícia Militar que trabalhavam no local, nesta quinta-feira (30), quando outras duas pessoas os abordaram acusando de terem pegado drogas que estavam escondidas pela região.

Em seguida, os suspeitos, que chegaram com as ferramentas usadas na agressão, passaram a bater nas vítimas com golpes na cabeça e soterrando parte dos corpos dos funcionários do cemitério. Todo o caso acabou descoberto quando as vítimas deram entrada no Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, no município serrano.

Colaboradores do centro médico ligaram para a PM, que esteve na unidade hospitalar, identificando toda a situação. A corporação destacou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

A Polícia Civil informou que, inicialmente, o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.