Quiosque foi interditado no fim do ano passado pela prefeitura, que aponta série de infrações Crédito: João Barbosa

A Gazeta o andamento do processo e sinalizou que o proprietário já foi notificado da decisão. O interesse em encerrar a concessão já havia sido comunicado pela Prefeitura de Vila Velha quando a interdição foi anunciada em dezembro de 2024. Nesta sexta-feira (31), a administração da cidade confirmou parao andamento do processo e sinalizou que o proprietário já foi notificado da decisão.

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, o motivo para a interdição e o consequente fim do contrato se baseia em função de o estabelecimento estar descumprindo normais legais de funcionamento, bem como desrespeitando a legislação ambiental, já que teria invadido e desmatado uma área de restinga da praia. De acordo com a administração municipal, pelo menos quinze boletins de ocorrência estão registrados em relação ao local. Em um deles, ainda é destacada a conduta de desobediência, resistência e desacato por parte do proprietário.

Your browser does not support the audio element. Após interdição, quiosque tem contrato encerrado em Vila Velha

“Além de crimes ambientais, também vêm sendo registrados, através da fiscalização, outras irregularidades, a exemplo de não cumprimento das normas sanitárias. Foram encontrados no estabelecimento, na última fiscalização, alimentos sem procedência, sem identificação e validade, além de um ambiente de manipulação inadequado, sujo e sem organização”, divulga a gestão canela-verde.

O quiosque também foi alvo de reclamações da vizinhança por conta de barulho e confusões no local. Em um único dia, o estabelecimento chegou a receber 11 notificações e três autos de infrações e apreensão de materiais, conforme cita a prefeitura.

“A Prefeitura de Vila Velha, por meio dos seus órgãos de fiscalização, já fez diversas notificações e ofereceu todas as condições para que o proprietário do estabelecimento se enquadre dentro da legislação, como fazem os demais quiosques da orla. Porém, o que vem se registando é um constante desrespeito às normais municipais e federais”, cita a prefeitura.

Procurada por A Gazeta, o gestor do quiosque não atendeu as ligações em busca de informações sobre a decisão da prefeitura. O espaço segue aberto para manifestação.

Clientes opinam sobre o fechamento

Quiosque foi interditado no final de 2024; em 2020 espaço também foi interditado após explosão com vítimas Crédito: João Barbosa

Na tarde desta sexta-feira (31), a reportagem de A Gazeta foi até o local e constatou que o quiosque está cercado por tapumes e tem um adesivo que sinaliza a interdição oficializada no fim de 2024. Ao redor do espaço, vizinhos e ex-clientes demonstraram estranheza com o encerramento das atividades do quiosque.

“Era um local bacana, exceto pelo barulho que causava para quem mora aqui em frente. É ruim que tenham encerrado as atividades porque diminui a movimentação aqui da orla”, comentou o arquiteto Maxwell Martins.

Também ex-frequentador do espaço, o construtor Daniel Oliveira destaca que o quiosque gerava atrativos para a região de Itaparica. Entretanto, defende que o espaço precisa estar em dia com a legislação para que continue em funcionamento.

“Se o contrato foi encerrado por irregularidades, alguma coisa está errada. O jeito é acatar a decisão, acertar o que estar errado e voltar a funcionar da maneira correta”, frisou.

As regras descumpridas pelo quiosque

Segundo sinalizado pela prefeitura vila-velhense na interdição do espaço, a quantidade de cadeiras e mesas ultrapassava o número permitido pelas regras do município. Algumas eram colocadas até no calçadão e bancos ficavam perto da área de restinga, podendo estar descumprindo uma lei ambiental, conforme a administração.

Eram 92 mesas, sendo 50 a quantidade permitida;

Espaço tinha 478 cadeiras, sendo 200 a quantidade liberada;



Foram flagrados 49 bancos rodeando 19 mesas, sendo que não é permitido lounge (mesas rodeadas por bancos de madeira);



Havia um minipalco, que não é permitido;

Três tendas foram instaladas no espaço e somente uma era permitida.

