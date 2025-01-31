Rio Doce, em Colatina, uma das cidades afetadas pelo desastre da lama Crédito: Wilson Rodrigues

O Ministério Público vem desdobrando, em fases, uma operação denominada "Abutres II", que investiga fraudes em pedidos de indenização relacionados ao rompimento da barragem da Samarco, em Mariana (MG), que gerou um tsunami de lama no Rio Doce, afetando milhares de pessoas que dependem do rio em cidades mineiras e capixabas. O MPES aponta a suspeita de um rombo milionário na extinta Fundação Renova, criada para indenizar as vítimas, e um "modus operandi" específico, que é o foco das investigações.

Em resumo, segundo o MPES, o objetivo dos envolvidos foi simular residência em áreas atingidas pela maior tragédia ambiental do país, que resultou em perda de vidas, destruição de comunidades e plantações, poluição de cursos d’água e deixou um rastro de devastação em toda a bacia do Rio Doce, chegando até o oceano Atlântico.

'Prejuízo milionário', diz MPES

Em nota, o MPES informou que "as investigações seguem sob total sigilo, sendo que até o momento já foi identificado um prejuízo milionário aos cofres da Fundação Renova, causado pelas fraudes".

Your browser does not support the audio element. Os detalhes da fraude milionária em indenizações no caso da lama no Rio Doce

Extinção da Renova

Em outubro de 2024, um novo acordo bilionário foi firmado para reparar os danos causados pelo rompimento de uma barragem em Mariana (MG). O acordo estabeleceu um novo modelo de governança dos recursos e determinou, simultaneamente, a extinção da Fundação Renova, criada em 2016 para gerir o processo de reparação

Pente-fino

A reportagem apurou que a investigação foca em uma extensa lista de beneficiários de indenizações relacionadas ao desastre do Rio Doce. Por isso, novas fases da operação, iniciada em 2023, são constantemente deflagradas. A cada etapa, com a execução de mandados de busca e apreensão, novos elementos de prova são anexados ao processo, e mais pessoas passam a ser investigadas.

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