Gabinete lotado de mulheres e até bebê: uma cena inédita na OAB-ES

Érica Neves segura a pequena Laura durante encontro com mulheres advogadas em seu gabinete Crédito: OAB-ES/Divulgação

Uma cena histórica foi registrada no gabinete da presidente da Ordem dos Advogados do Brasil-ES (OAB-ES) , Érica Neves, nesta semana, com o encontro de mulheres que representam a advocacia capixaba.

Antes de começar a primeira reunião da Comissão da Mulher Advogada, a presidente da seccional capixaba chamou todas as integrantes para entrar em seu gabinete, com participação especial da pequena Laura, filha da advogada Bruna Bulhões.

Em sua saudação às advogadas, Érica Neves ressaltou que a luta não é de gênero, mas de reconhecimento e valorização das conquistas alcançadas, não apenas dentro da Ordem, mas também na sociedade como um todo.

"Precisamos sempre acreditar que as decisões também nos pertencem. Foi essa convicção que me motivou a me expor durante esses seis anos. Sempre digo: quem quer aplausos fica em casa. Nós, mulheres, precisamos ter a coragem de ir para a rua e dizer: 'É preciso mudar a Ordem'", afirmou.

A presidente da OAB-ES também destacou o impacto da sua trajetória e o reconhecimento que tem recebido ao longo dos anos. “Hoje, começo a perceber o quanto a inspiração que oferecemos pode transformar as pessoas. Viajo por todo o Estado e, o tempo inteiro, ouço: ‘Nossa, você está sendo uma inspiração’ ou ‘Que força você tem’. Eu não tinha noção desse impacto. Mas, para seguir adiante, precisamos nos preparar, nos dedicar e manter o foco."