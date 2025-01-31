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Leonel Ximenes

Gabinete lotado de mulheres e até bebê: uma cena inédita na OAB-ES

"Precisamos sempre acreditar que as decisões também nos pertencem", afirmou Érica Neves, presidente da Ordem, durante o encontro

Públicado em 

31 jan 2025 às 15:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Érica Neves segura a pequena Laura durante encontro com mulheres advogadas em seu gabinete
Érica Neves segura a pequena Laura durante encontro com mulheres advogadas em seu gabinete Crédito: OAB-ES/Divulgação
Uma cena histórica foi registrada no gabinete da presidente da Ordem dos Advogados do Brasil-ES (OAB-ES), Érica Neves, nesta semana, com o encontro de mulheres que representam a advocacia capixaba.
Antes de começar a primeira reunião da Comissão da Mulher Advogada, a presidente da seccional capixaba chamou todas as integrantes para entrar em seu gabinete, com participação especial da pequena Laura, filha da advogada Bruna Bulhões.
Em sua saudação às advogadas, Érica Neves ressaltou que a luta não é de gênero, mas de reconhecimento e valorização das conquistas alcançadas, não apenas dentro da Ordem, mas também na sociedade como um todo.

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"Precisamos sempre acreditar que as decisões também nos pertencem. Foi essa convicção que me motivou a me expor durante esses seis anos. Sempre digo: quem quer aplausos fica em casa. Nós, mulheres, precisamos ter a coragem de ir para a rua e dizer: 'É preciso mudar a Ordem'", afirmou.
A presidente da OAB-ES também destacou o impacto da sua trajetória e o reconhecimento que tem recebido ao longo dos anos. “Hoje, começo a perceber o quanto a inspiração que oferecemos pode transformar as pessoas. Viajo por todo o Estado e, o tempo inteiro, ouço: ‘Nossa, você está sendo uma inspiração’ ou ‘Que força você tem’. Eu não tinha noção desse impacto. Mas, para seguir adiante, precisamos nos preparar, nos dedicar e manter o foco."
Érica Neves também frisou os desafios enfrentados pelas mulheres em um ambiente onde muitas instituições são predominantemente masculinas. "E é por isso que preciso trazer para a Ordem esse crescimento, para que possamos, juntas, continuar a quebrar barreiras e conquistar ainda mais," concluiu.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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