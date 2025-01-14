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Leonel Ximenes

Vai ter advogada capixaba na direção do Conselho Federal da OAB

Recém-eleita conselheira federal da OAB-ES, ela será secretária geral adjunta e corregedora nacional

Públicado em 

14 jan 2025 às 16:17
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Christina Cordeiro é especialista em Direito Público e em Direito de Família e Sucessões
Christina Cordeiro é especialista em Direito Público e em Direito de Família e Sucessões Crédito: Divulgação
A advogada Christina Cordeiro fará parte da diretoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), autoridade máxima da instituição, em Brasília (DF). Ela é conselheira federal da OAB-ES, eleita com a presidente Erica Neves, e exercerá em âmbito nacional o cargo de secretária geral adjunta e corregedora nacional na gestão do presidente da Ordem, Beto Simonetti.
Christina é especialista em Direito Público pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV) e em Direito de Família e Sucessões pelo IBDFAM. Advogada desde 2005, é sócia de um escritório de advocacia desde 2008.
"Estou animada para contribuir com os debates, exercer com serenidade e responsabilidade as funções no Conselho Federal, dentre elas a de corregedora, trabalhando pelo fortalecimento da nossa classe, especialmente no que for necessário para o Espírito Santo", disse a advogada.

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A presidente Érica Neves compareceu ao Conselho Federal algumas vezes após eleita - inclusive na última reunião do ano do colegiado nacional. Foi acompanhada da própria Christina Cordeiro e do também conselheiro federal Luiz Cláudio Allemand.
"Assumir o cargo de secretária-geral adjunta na OAB Nacional é uma honra imensa e uma grande responsabilidade. É uma oportunidade de representar a advocacia capixaba e trabalhar em prol da nossa classe em Brasília"
Christina Cordeiro - Conselheira federal da OAB-ES

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Direito OAB Brasília (DF) Advogado Advocacia OAB-ES
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