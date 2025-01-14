Vai ter advogada capixaba na direção do Conselho Federal da OAB

A advogada Christina Cordeiro fará parte da diretoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
, autoridade máxima da instituição, em Brasília (DF). Ela é conselheira federal da OAB-ES, eleita com a presidente Erica Neves
, e exercerá em âmbito nacional o cargo de secretária geral adjunta e corregedora nacional na gestão do presidente da Ordem, Beto Simonetti.
Christina é especialista em Direito Público pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV) e em Direito de Família e Sucessões pelo IBDFAM. Advogada desde 2005, é sócia de um escritório de advocacia desde 2008.
"Estou animada para contribuir com os debates, exercer com serenidade e responsabilidade as funções no Conselho Federal, dentre elas a de corregedora, trabalhando pelo fortalecimento da nossa classe, especialmente no que for necessário para o Espírito Santo", disse a advogada.
A presidente Érica Neves compareceu ao Conselho Federal algumas vezes após eleita - inclusive na última reunião do ano do colegiado nacional. Foi acompanhada da própria Christina Cordeiro e do também conselheiro federal Luiz Cláudio Allemand.