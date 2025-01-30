Operação no ES e em MG mira fraude em indenizações no caso da lama no Rio Doce

Investigadores durante a operação desta quinta-feira (30) Crédito: MPES

Atualização Nesta sexta-feira (31), A Gazeta detalhou a operação dos Ministérios Públicos do ES e MG, que visou localizar pessoas que criavam endereços falsos em cidades atingidas pela lama para receberem indenizações. Confira aqui

A operação contou com a participação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO-Norte) e da Promotoria de Justiça de Linhares, além do apoio da Assessoria Militar do MPES e do GAECO do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). O objetivo foi apreender documentos, computadores, mídias e outros materiais que possam auxiliar nas investigações.

Operação mira fraude para receber indenizações após tragédia da lama no Rio Doce Crédito: Wilson Rodrigues

De acordo com o MPES, as investigações, que correm em segredo de Justiça, apuram fraudes em requerimentos de indenizações apresentados à extinta Fundação Renova por meio do Sistema Indenizatório Simplificado (Novel), criado para reparar vítimas do desastre.

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Os trabalhos foram conduzidos por promotores de Justiça e servidores do GAECO-Norte, com o apoio de sete agentes do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, quatro agentes do GAECO de Ipatinga (MG) e três militares da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).