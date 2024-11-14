Lama no Rio Doce: Justiça absolve Samarco, Vale e BHP por rompimento de barragem

SÃO PAULO - A Justiça Federal absolveu as empresas Samarco , BHP Billiton e Vale pelo acidente que rompeu a barragem de Fundão, de Mariana, em Minas Gerais, ocorrido em novembro de 2015 e que causou a morte de 19 pessoas. À época, a lama com rejeitos de minério atingiu a bacia do Rio Doce , no Espírito Santo.

Foram absolvidas também 22 pessoas, entre diretores, gerentes e técnicos, que estavam sendo responsabilizados pela tragédia. Entre eles está Ricardo Vescovi, presidente da Samarco.



Rio Doce com lama de rejeitos das barragens rompidas da Samarco, em Mariana Crédito: Vitor Jubini - 20/11/2015

A justificativa da Justiça Federal para a absolvição foi "ausência de provas suficientes para estabelecer responsabilidade criminal". A decisão foi emitida na madrugada desta quinta-feira (14) pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região, segundo a TV Globo. A decisão cabe recurso e o Ministério Público Federal (MPF) disse que vai recorrer.

Em outubro, as empresas absolvidas fecharam um acordo que prevê R$ 170 bilhões em pagamentos. Os valores, a serem pagos pela Vale, Samarco e a BHP Billiton Brasil, têm como intuito reparar os danos causados pelo rompimento.

O valor foi dividido em três categorias: R$ 100 bilhões foram voltados para programas e ações compensatórias para os governos federal, de Minas Gerais e do Espírito Santo; R$ 32 bilhões para obrigações da Samarco com indenizações individuais e recuperação ambiental e R$ 38 bilhões em investimentos já realizados em medidas de remediação e compensação.

O processo criminal, instaurado em 2016, se desenrola na Justiça brasileira ao mesmo tempo em que uma ação indenizatória corre numa corte inglesa. A BHP é cobrada por cifra equivalente a R$ 230 bilhões de compensação. Mas, neste, a Vale não foi acionada, o que colocou as sócias em campos opostos.

Como foi a tragédia

O desastre, que aconteceu em 5 de novembro de 2015, devastou os distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. Mas também chegou ao Espírito Santo e até ao arquipélago de Abrolhos, na Bahia, deixando um rastro de destruição ambiental.