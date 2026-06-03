Torneio internacional de vôlei master movimenta economia de Guarapari

De 4 a 7 de junho, Guarapari recebe a Rota Sul-americana de Vôlei Master, que reúne atletas de diferentes regiões do Brasil e de outros países da América do Sul. A competição, que se tornou uma referência do vôlei master no país, será realizada no Sesc Guarapari, onde jogam atletas que provam o potencial da longevidade da prática esportiva em alto nível. A entrada é gratuita.
O impacto do torneio, no entanto, vai além das quadras, integrando esporte, diferentes culturas e turismo na cidade capixaba. Com a presença de mais de 1.080 atletas, além de comissões técnicas, familiares e turistas, o evento promete movimentar a economia de Guarapari, principalmente em setores como hotelaria, gastronomia, comércio e serviços.
“Além do impacto imediato, o evento ajuda a fortalecer Guarapari como destino de turismo esportivo, criando um fluxo recorrente de visitantes. Afinal, muitos deles estão conhecendo a cidade pela primeira vez e podem retornar posteriormente em viagens de lazer”, destaca o diretor executivo da Federação de Vôlei e Dos Esportes Master Capixaba (FMaster), Carlos Braga.
Ele pontua ainda que o perfil do atleta master é ideal para o turismo da cidade, por se tratar de um público organizado, fidelizado, com boa capacidade de consumo, que valoriza experiências de qualidade e que costuma retornar para novas viagens.
Inclusão e longevidade pelo esporte
Além do impacto positivo na economia, a importância do torneio e do esporte, no geral, também está na inclusão que ele promove, ao quebrar paradigmas e promover inclusão. Os esportes master, por exemplo, que geralmente englobam atletas a partir de 30 a 35 anos, ajuda a mostrar que a prática esportiva em alto nível pode ser mais longeva do que muitos pensam.
“Nesta edição teremos 148 atletas com mais de 60 anos, todos envolvidos em uma rotina de treinamento e cuidados com a saúde. Entre eles, teremos inclusive quatro atletas com mais de 70 anos, o que demonstra como o esporte pode continuar presente de forma ativa e saudável em diferentes fases da vida”, conta Carlos Braga.
Ele ressalta que esta categoria, inclusive, vem crescendo muito no Brasil e exige uma estrutura cada vez mais profissionalizada, voltada para entender as necessidades de preparação e as características específicas deste público.
“O esporte de alto nível não termina aos 30 ou 35 anos. Temos atletas acima dos 60 anos competindo em alto rendimento, o que ajuda a quebrar muitos paradigmas sobre envelhecimento e prática esportiva. Hoje já existe um trabalho específico voltado para atletas acima dos 50 e 60 anos, tanto na preparação física quanto na prevenção de lesões, recuperação muscular e planejamento técnico”, afirma.
Para o diretor executivo da FMaster, a importância da Rota Sul-americana de Vôlei Master para a categoria vai além da competição em si, contribuindo ainda para ampliar o diálogo sobre envelhecimento ativo.
“O voleibol master ajuda a estimular hábitos saudáveis, atividade física regular, saúde mental, integração social, autoestima e qualidade de vida. Muitos atletas mantêm uma rotina contínua de atividade física justamente por terem objetivos esportivos e eventos como a Rota acabam funcionando como estímulo para esse cuidado permanente com a saúde Isso inspira outras pessoas e quebra a ideia de que o esporte competitivo é exclusivo para jovens", enfatiza.
Protagonismo feminino e intercâmbio esportivo
Além disso, o torneio chama atenção pelo forte protagonismo feminino dentro da competição. Carlos Braga destaca que a participação de mulheres é significativamente maior em praticamente todas as categorias, com 118 duplas femininas no vôlei de praia, contra 60 masculinas, além dos 54 quartetos e 60 equipes femininas no vôlei de quadra.
“Isso mostra como o esporte também se tornou um espaço importante de permanência, valorização e protagonismo da mulher, estimulando saúde, autonomia, convivência social e qualidade de vida em diferentes fases da vida”, avalia.
Outro ponto importante da competição é o intercâmbio esportivo. Nesta edição, estarão atuando atletas de 17 Estados brasileiros, além da participação internacional de equipes do Paraguai. Segundo Carlos Braga, essa diversidade contribui para elevar o nível técnico da competição, promover troca de experiências e fortalecer toda a cadeia do voleibol no Espírito Santo, envolvendo atletas, árbitros, técnicos e organizadores.
Estrutura diferenciada
Para receber os 670 jogos em quatro dias de torneio, Carlos Braga pontua que a competição prepara uma operação logística bastante robusta, desde inscrição e tabelas dos jogos, até arbitragem, atendimento aos atletas, equipe operacional, suporte técnico e estrutura de apoio. Também serão disponibilizados atendimentos de fisioterapia e espaços voltados ao descanso e integração dos participantes.
Além disso, alinhado à proposta de que o evento seja uma experiência de convivência, o torneio também contará com áreas de permanência e interação. Isso inclui a “Praça da Resenha”, instalada no espaço verde da arena de praia, que terá música ao vivo, opções de alimentação, convivência entre equipes e lojinhas ligadas ao universo do voleibol master.
“Mais do que assistir aos jogos, queremos que as pessoas vivenciem o ambiente do evento e entendam a dimensão esportiva, social e turística que a Rota Sul-Americana alcançou ao longo dessas oito edições", afirma o diretor executivo.
Rota Sul-americana de Vôlei Master
Data: 4 a 7 de junho
Endereço: Sesc Guarapari – Rodovia do Sol, Km 01, Muquiçaba - Guarapari-ES
Site: https://voleimastercapixaba.com.br/