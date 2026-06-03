Torneio internacional de vôlei master movimenta economia de Guarapari

Além do impacto positivo na economia, a importância do torneio e do esporte, no geral, também está na inclusão que ele promove, ao quebrar paradigmas e promover inclusão. Os esportes master, por exemplo, que geralmente englobam atletas a partir de 30 a 35 anos, ajuda a mostrar que a prática esportiva em alto nível pode ser mais longeva do que muitos pensam.