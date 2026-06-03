Gabigol é punido pelo STJD por gesto obsceno em jogo do Santos

O atacante Gabigol foi punido com um jogo de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão do último sábado (30) contra o Vitória, na Vila Belmiro.

A punição, aplicada na tarde desta quarta-feira (3), terá que ser cumprida em compromisso pelo Brasileirão.





Em razão das imagens usadas no julgamento, o representante jurídico do Santos no órgão, Marcelo Mendes, nem pediu a absolvição do jogador. Apenas solicitou a aplicação da pena mínima para esses casos, que é de um jogo suspensão, mas com conversão para advertência, sob a justificativa de que o centroavante não tinha conhecimento de que o gesto para um torcedor do próprio time era passível de punição.





O pedido, porém, não foi aceito. Por unanimidade, o atleta foi punido com um jogo de suspensão, mas sem a conversão para advertência. Gabigol foi expulso aos 15 minutos do segundo tempo ao fazer gestos obscenos para um torcedor do próprio Santos, enquanto comemorava o gol que havia acabado de marcar.





Com a decisão do STJD, o centroavante será desfalque diante da Chapecoense, na Vila Belmiro, previamente marcado para o dia 26 de julho.