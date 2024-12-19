Lama do Rio Doce: MPES denuncia 5 por fraudes em pedidos de indenizações

Rio Doce em Colatina Crédito: Wilson Rodrigues

Deflagrada em 29 de setembro de 2023, a Operação Abutres revelou, segundo o MPES, uma organização criminosa especializada em forjar documentos públicos e particulares para dar aparência de legalidade aos requerimentos. Os suspeitos adulteravam faturas de concessionárias e prestadoras de serviços públicos ou privados para atender os requisitos mínimos exigidos pela Fundação Renova e obter aprovações fraudulentas de indenizações.

O MPES também apontou que os envolvidos emitiram declarações falsas sobre vendas de pescados, simulando que os requerentes eram pescadores, entre outros artifícios ilícitos utilizados para fraudar os processos.

O órgão informou que “outras pessoas envolvidas nas fraudes e que foram beneficiadas estão sendo investigadas para apuração de suas condutas criminosas”. O processo tramita em segredo de justiça desde o início, tendo vindo a conhecimento público apenas o que é informado pelo MPES. Os nomes dos denunciados não foram divulgados.