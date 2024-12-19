Filho de empresário é executado e homicídio é 1° do ano em cidade do ES

Cena do crime, e no destaque a vítima Erick Emannuell Nunes Rocha, de 19 anos Crédito: Montagem A Gazeta

A Gazeta apurou que a vítima era filho de um empresário conhecido na cidade, e a Polícia Civil investiga se o crime tem ligação com o tráfico de drogas na região. Crime é o primeiro homicídio do ano do município. Um jovem de 19 anos, identificado como Erick Emannuell Nunes Rocha, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (18), em uma rua do bairro de Fátima, em João Neiva , no Norte do Espírito Santo apurou que a vítima era filho de um empresário conhecido na cidade, e a Polícia Civil investiga se o crime tem ligação com o tráfico de drogas na região. Crime é o primeiro homicídio do ano do município.

Segundo a Polícia Militar , a corporação foi acionada para atender uma ocorrência de “disparos de arma de fogo”. No local, os policiais encontraram um jovem caído na rua, próximo à porta do motorista de um carro Ford Ka Sedan, que estava parado e com o motor ligado. Os policiais relataram na ocorrência que havia “muito sangue e massa encefálica no chão” e que a vítima foi executada a tiros. A área foi isolada até a chegada da Polícia Científica para a realização da perícia. Segundo a PM, não houve testemunhas que pudessem informar a dinâmica do crime.

Cena do crime e a vítima Erick Emannuell Nunes Rocha, de 19 anos Crédito: Montagem A Gazeta

A Gazeta apurou que a perícia da Polícia Científica constatou que Erick foi atingido por tiros de revólver calibre .38, que acertaram suas costas, ouvido, costela e lateral do olho esquerdo. Foi realizada uma análise no carro Ford Ka Sedan sob posse da vítima, onde seu celular foi encontrado e recolhido para subsidiar as investigações. Após a perícia, o veículo foi liberado para a família.

A Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML)de Linhares, para ser necropsiado e, depois, liberado para os familiares.

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de João Neiva, que até o momento, "nenhum suspeito foi detido" e que "detalhes da investigação não serão divulgados, no momento".