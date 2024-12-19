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Morto a tiros

Filho de empresário é executado e homicídio é 1° do ano em cidade do ES

Erick Emannuell tinha 19 anos; crime chocou município no Norte do Espírito Santo, e a polícia investiga ligação com o tráfico de drogas no planejamento e execução

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 10:14

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

19 dez 2024 às 10:14
Filho de empresário é assassinado a tiros em João Neiva
Cena do crime, e no destaque a vítima Erick Emannuell Nunes Rocha, de 19 anos Crédito: Montagem A Gazeta
Um jovem de 19 anos, identificado como Erick Emannuell Nunes Rocha, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (18), em uma rua do bairro de Fátima, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. A Gazeta apurou que a vítima era filho de um empresário conhecido na cidade, e a Polícia Civil investiga se o crime tem ligação com o tráfico de drogas na região. Crime é o primeiro homicídio do ano do município. 
Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender uma ocorrência de “disparos de arma de fogo”. No local, os policiais encontraram um jovem caído na rua, próximo à porta do motorista de um carro Ford Ka Sedan, que estava parado e com o motor ligado. Os policiais relataram na ocorrência que havia “muito sangue e massa encefálica no chão” e que a vítima foi executada a tiros. A área foi isolada até a chegada da Polícia Científica para a realização da perícia. Segundo a PM, não houve testemunhas que pudessem informar a dinâmica do crime.
Filho de empresário é assassinado a tiros em João Neiva
Cena do crime e a vítima Erick Emannuell Nunes Rocha, de 19 anos Crédito: Montagem A Gazeta
A Gazeta apurou que a perícia da Polícia Científica constatou que Erick foi atingido por tiros de revólver calibre .38, que acertaram suas costas, ouvido, costela e lateral do olho esquerdo. Foi realizada uma análise no carro Ford Ka Sedan sob posse da vítima, onde seu celular foi encontrado e recolhido para subsidiar as investigações. Após a perícia, o veículo foi liberado para a família.
A Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML)de Linhares, para ser necropsiado e, depois, liberado para os familiares.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de João Neiva, que até o momento, "nenhum suspeito foi detido" e que "detalhes da investigação não serão divulgados, no momento". 

Ajude a polícia

A Polícia Civil informou ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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