Temporal com chuva de granizo provoca alagamentos em Ibatiba

Moradores da cidade de Ibatiba , localizada na região Sul do Espírito Santo, registraram nas redes sociais o temporal que atingiu a cidade na tarde desta quarta-feira (18). A mudança no tempo resultou em queda de granizo, chuvas fortes e áreas alagadas. Nas imagens, é possível observar as pedras de gelo e a água já adentrando residências e comércios.

Um vídeo gravado na Rua Salomão Fadlalah, no Centro da cidade, chamou a atenção por mostrar um homem passando pela enchente em uma piscina. Até às 18h, a água ainda não havia baixado na região. Moradores e proprietários aguardavam uma melhora no cenário para avaliar os prejuízos.

O temporal alagou ruas e avenidas de Ibatiba. Em uma delas, um home usou uma piscina para se deslocar. Também houve ocorrência de granizo na cidade Crédito: Leitor/Montagem A Gazeta

"Foi uma chuva muito rápida. Começou a escurecer por volta das 16h e choveu muito durante meia hora. Algumas ruas ficaram alagadas e agora está bem quente de novo", disse Sabrina Souza, de 31 anos, auxiliar de recreação.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Ibatiba informou que na tarde desta quarta-feira (18), por volta das 16h30, "uma chuva de granizo atingiu o município. A Defesa Civil está nas ruas monitorando possíveis ocorrências, porém sem registros com gravidade até o momento".

Iúna