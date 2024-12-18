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No meio da tarde

Temporal com chuva de granizo provoca alagamentos em Ibatiba

A chuva forte atingiu a cidade acompanhada de granizo por volta das 16h desta quarta-feira (18)

Publicado em 18 de Dezembro de 2024 às 18:51

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

18 dez 2024 às 18:51
Moradores da cidade de Ibatiba, localizada na região Sul do Espírito Santo, registraram nas redes sociais o temporal que atingiu a cidade na tarde desta quarta-feira (18). A mudança no tempo resultou em queda de granizo, chuvas fortes e áreas alagadas. Nas imagens, é possível observar as pedras de gelo e a água já adentrando residências e comércios. 
Um vídeo gravado na Rua Salomão Fadlalah, no Centro da cidade, chamou a atenção por mostrar um homem passando pela enchente em uma piscina. Até às 18h, a água ainda não havia baixado na região. Moradores e proprietários aguardavam uma melhora no cenário para avaliar os prejuízos.
Temporal atingiu Ibatiba, no Sul do ES
O temporal alagou ruas e avenidas de Ibatiba. Em uma delas, um home usou uma piscina para se deslocar. Também houve ocorrência de granizo na cidade Crédito: Leitor/Montagem A Gazeta
"Foi uma chuva muito rápida. Começou a escurecer por volta das 16h e choveu muito durante meia hora. Algumas ruas ficaram alagadas e agora está bem quente de novo", disse Sabrina Souza, de 31 anos, auxiliar de recreação.
Em nota, a Prefeitura Municipal de Ibatiba informou que na tarde desta quarta-feira (18), por volta das 16h30, "uma chuva de granizo atingiu o município. A Defesa Civil está nas ruas monitorando possíveis ocorrências, porém sem registros com gravidade até o momento".

Iúna

Iúna foi mais um município do Sul do Espírito Santo atingido pelo granizo nesta quarta-feira (18). Em vídeo registrado por um morador da cidade, é possível observar as pedras de gelo caindo sobre um telhado. Na tarde de terça-feira (17), as cidades de Mimoso do Sul e Venda Nova do Imigrante também foram atingidas.

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