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Chuva de granizo destrói plantações e muda paisagem no Sul do ES; vídeo

Temporal na terça-feira (17) danificou agricultura local, mas não houve danos significativos a moradias e nem moradores afetados

Publicado em 18 de Dezembro de 2024 às 10:09

Publicado em 

18 dez 2024 às 10:09
chuva de granizo que atingiu Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na última terça-feira (17) destruiu plantações na comunidade da Reforma, na zona rural da cidade. Segundo a Defesa Civil Municipal, apesar dos danos na agricultura, não houve danos a moradias ou necessidade de realocar moradores do local.
Imagens registradas por agricultores locais mostram as pedras de gelo cobrindo grande parte de um terreno. Apesar do prejuízo, ninguém se feriu. A Defesa Civil informou que realizou atendimento às solicitações de alguns moradores. Além de casas com telhados danificados, mas sem riscos, uma árvore caiu sobre a rede elétrica no bairro Pratinha e a EDP foi acionada para reparar a fiação.
Temporal danificou plantações em Mimoso do Sul
Temporal danificou plantações em Mimoso do Sul Crédito: Leitor/AGazeta

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