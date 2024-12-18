Chuva de granizo destrói plantações e muda paisagem no Sul do ES; vídeo

Imagens registradas por agricultores locais mostram as pedras de gelo cobrindo grande parte de um terreno. Apesar do prejuízo, ninguém se feriu. A Defesa Civil informou que realizou atendimento às solicitações de alguns moradores. Além de casas com telhados danificados, mas sem riscos, uma árvore caiu sobre a rede elétrica no bairro Pratinha e a EDP foi acionada para reparar a fiação.