Chuva de granizo destrói plantações e muda paisagem no Sul do ES; vídeo

A chuva de granizo que atingiu Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na última terça-feira (17) destruiu plantações na comunidade da Reforma, na zona rural da cidade. Segundo a Defesa Civil Municipal, apesar dos danos na agricultura, não houve danos a moradias ou necessidade de realocar moradores do local.
Imagens registradas por agricultores locais mostram as pedras de gelo cobrindo grande parte de um terreno. Apesar do prejuízo, ninguém se feriu. A Defesa Civil informou que realizou atendimento às solicitações de alguns moradores. Além de casas com telhados danificados, mas sem riscos, uma árvore caiu sobre a rede elétrica no bairro Pratinha e a EDP foi acionada para reparar a fiação.