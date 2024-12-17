Temporal com granizo surpreende moradores em Mimoso do Sul

Os moradores de Mimoso do Sul foram surpreendidos com uma chuva de granizo na tarde desta terça-feira (17). O registro é de Cláudia Oliveira, moradora do município.

"Na minha casa não quebrou nada, só ouvi muito barulho do granizo e do vento. Foi uma chuva rápida, própria de verão", disse. Outros registros foram compartilhados nas redes sociais e mostram a chuva forte no município do Sul do Estado.

A Defesa Civil realiza o atendimento às solicitações de alguns moradores. Além de casas com telhados danificados, mas sem riscos, uma árvore caiu sobre a rede elétrica no bairro Pratinha. A EDP já foi acionada para reparar a fiação.