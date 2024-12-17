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Vento e pedras de gelo

Temporal com granizo surpreende moradores em Mimoso do Sul

Algumas casas da região do bairro Pratinha tiveram o telhado danificado; Defesa Civil do município atua nas solicitações feitas por moradores

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 17:29

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

17 dez 2024 às 17:29
Os moradores de Mimoso do Sul foram surpreendidos com uma chuva de granizo na tarde desta terça-feira (17). O registro é de Cláudia Oliveira, moradora do município.
"Na minha casa não quebrou nada, só ouvi muito barulho do granizo e do vento. Foi uma chuva rápida, própria de verão", disse. Outros registros foram compartilhados nas redes sociais e mostram a chuva forte no município do Sul do Estado.
A Defesa Civil realiza o atendimento às solicitações de alguns moradores. Além de casas com telhados danificados, mas sem riscos, uma árvore caiu sobre a rede elétrica no bairro Pratinha. A EDP já foi acionada para reparar a fiação. 
Árvore caiu sobre a fiação em Pratinha, Mimoso do Sul
Árvore caiu sobre a fiação em Pratinha, no interior de Mimoso do Sul Crédito: Divulgação/Defesa Civil de Mimoso do Sul

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