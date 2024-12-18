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Baixo Guandu e Colatina

Forte temporal derruba muro e poste e destelha casas em cidades do ES

Em Baixo Guandu, choveu 120 mm em 2 horas, tornando-se a cidade mais afetada; já em Colatina, ruas de um bairro conhecido ficaram alagadas

Publicado em 18 de Dezembro de 2024 às 10:21

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

18 dez 2024 às 10:21
As cidades de Baixo Guandu e Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, enfrentaram transtornos provocados pelo forte temporal entre a noite de terça-feira (17) e a madrugada desta quarta-feira (18). Segundo o Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual, divulgado às 6h, Colatina registrou grande volume de chuva em 24 horas, cerca de 75 milímetros, e Baixo Guandu superou, com 120 milímetros em duas horas. 

Chuva em Baixo Guandu 

Em Baixo Guandu, segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Sandro Brandião, choveu 120 milímetros em apenas duas horas.
“Houve quedas de pequenas árvores e um poste. O muro de uma obra da Prefeitura, no Bairro Alto Guandu, foi derrubado pela força do vento. Uma árvore caiu no bairro São José, bloqueando a rua, e outra, em frente à Secretaria de Educação, derrubou um poste de luz. O almoxarifado da prefeitura também sofreu com o colapso de uma parede. Houve pequenos destelhamentos em várias partes da cidade”, detalhou.

Estragos da chuva em Baixo Guandu

Chuva em Colatina

Em Colatina, o principal problema reportado por moradores foi o alagamento mais uma vez de ruas no bairro Carlos Germano Naumann. 
A Prefeitura de Colatina informou na manhã desta quarta-feira (18), que equipes do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear) estavam desde as primeiras horas da manhã realizando a limpeza no bairro e, que o trânsito fluía segue normal no local.

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