Forte temporal derruba muro e poste e destelha casas em cidades do ES

As cidades de Baixo Guandu e Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, enfrentaram transtornos provocados pelo forte temporal entre a noite de terça-feira (17) e a madrugada desta quarta-feira (18). Segundo o Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual, divulgado às 6h, Colatina registrou grande volume de chuva em 24 horas, cerca de 75 milímetros, e Baixo Guandu superou, com 120 milímetros em duas horas.
Chuva em Baixo Guandu
Em Baixo Guandu, segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Sandro Brandião, choveu 120 milímetros em apenas duas horas.
“Houve quedas de pequenas árvores e um poste. O muro de uma obra da Prefeitura, no Bairro Alto Guandu, foi derrubado pela força do vento. Uma árvore caiu no bairro São José, bloqueando a rua, e outra, em frente à Secretaria de Educação, derrubou um poste de luz. O almoxarifado da prefeitura também sofreu com o colapso de uma parede. Houve pequenos destelhamentos em várias partes da cidade”, detalhou.
Estragos da chuva em Baixo Guandu
Chuva em Colatina
Em Colatina, o principal problema reportado por moradores foi o alagamento mais uma vez de ruas no bairro Carlos Germano Naumann.
A Prefeitura de Colatina informou na manhã desta quarta-feira (18), que equipes do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear) estavam desde as primeiras horas da manhã realizando a limpeza no bairro e, que o trânsito fluía segue normal no local.