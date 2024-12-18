Cuidado! A infração de trânsito mais flagrada pela fiscalização no ES

Policiais militares durante blitz da Lei Seca em Viana Crédito: Carlos Alberto Sillva

Dados do Observatório do Trânsito mostram que a Polícia Militar e o Detran flagraram, até este mês de dezembro, 135.909 infrações nas vias públicas do Espírito Santo. E o primeiro lugar surpreende, por não ser uma “irresponsabilidade” na forma de conduzir o veículo propriamente dita.

Trata-se da infração de “conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado”, ou seja, não pagar o licenciamento. Foram 28.716 casos.

Em segundo lugar no ranking de infrações mais flagradas pela PM e pelo Detran está “dirigir veículo usando calçado que comprometa utilização dos pedais”.

Segundo o especialista em segurança pública e advogado criminalista Fábio Marçal, muitos condutores acham que não é necessário pagar o licenciamento, mas quando acontecem as blitze, os veículos acabam sendo apreendidos.

“O licenciamento é importante porque ajuda a custear os valores para que órgãos, como o Detran, possam fazer fiscalizações e ajudar a reduzir tantos casos de mortes e de feridos nesta guerra do trânsito”, explicou o especialista.