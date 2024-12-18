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Leonel Ximenes

Cuidado! A infração de trânsito mais flagrada pela fiscalização no ES

Dados do Observatório do Trânsito mostram que, até este mês, foram registradas 135.909 infrações nas vias públicas do Espírito Santo

Publicado em 18 de Dezembro de 2024 às 00:11

Públicado em 

18 dez 2024 às 00:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Lei seca
Policiais militares durante blitz da Lei Seca em Viana Crédito: Carlos Alberto Sillva
Dados do Observatório do Trânsito mostram que a Polícia Militar e o Detran flagraram, até este mês de dezembro, 135.909 infrações nas vias públicas do Espírito Santo. E o primeiro lugar surpreende, por não ser uma “irresponsabilidade” na forma de conduzir o veículo propriamente dita.
Trata-se da infração de “conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado”, ou seja, não pagar o licenciamento. Foram 28.716 casos.
Em segundo lugar no ranking de infrações mais flagradas pela PM e pelo Detran está “dirigir veículo usando calçado que comprometa utilização dos pedais”.
Segundo o especialista em segurança pública e advogado criminalista Fábio Marçal, muitos condutores acham que não é necessário pagar o licenciamento, mas quando acontecem as blitze, os veículos acabam sendo apreendidos.
“O licenciamento é importante porque ajuda a custear os valores para que órgãos, como o Detran, possam fazer fiscalizações e ajudar a reduzir tantos casos de mortes e de feridos nesta guerra do trânsito”, explicou o especialista.
Em relação ao uso de chinelos ao dirigir, o advogado faz um alerta, principalmente neste período: “Nesta época de verão, é algo que tende a se repetir. Então, alertamos para que tomem cuidado, porque isso é também assumir riscos para si e para os demais no trânsito”, adverte Marçal.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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