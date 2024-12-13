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Leonel Ximenes

Fiel que agrediu homem durante a missa em Jardim da Penha pede afastamento

Em nota oficial, Paróquia São Francisco de Assis diz que condena a violência provocada por um dos seus fiéis na celebração de quinta-feira

Publicado em 13 de Dezembro de 2024 às 20:21

Públicado em 

13 dez 2024 às 20:21
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Imagem do Menino Jesus, Maria e José venerada durante a novena de Natal na Paróquia São Francisco de Assis de Jardim da Penha
Imagem do Menino Jesus, Maria e José venerada durante a novena de Natal na Paróquia São Francisco de Assis de Jardim da Penha Crédito: Instagram da Paróquia São Francisco de Assis
O ministro leigo que agrediu violentamente um morador em situação de rua, durante uma missa nesta quinta-feira (12) à noite, pediu afastamento das suas atividades pastorais na Paróquia São Francisco de Assis, em Jardim da Penha, Vitória.
A informação é da direção da própria paróquia, que divulgou uma nota de esclarecimento, na noite desta sexta-feira (13), após se reunir para discutir a denúncia de violência, publicada pela coluna mais cedo.

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A paróquia diz que condena a violência provocada por um dos seus fiéis na missa das 19h de quinta-feira: “A Paróquia São Francisco de Assis de Jardim da Penha informa que tomou ciência do episódio de violência envolvendo um dos paroquianos, que servia voluntariamente na missa da última quinta-feira, e um homem ainda não identificado, e deplora profundamente o episódio”.
"Nossa paróquia é um espaço de acolhimento, amor e respeito por todas as pessoas, como irmãos e irmãs em Cristo e membros da mesma família"
Paróquia São Francisco de Assis - Em nota de esclarecimento sobre a violência ocorrida na igreja
A igreja afirma que ainda não conseguiu identificar a vítima e que o agressor se afastou das atividades da igreja. “Nossa pastoral procura identificar o homem envolvido para manifestar nossa solidariedade. O voluntário em questão foi ouvido, está sendo acompanhado, e pediu afastamento de suas atividades pastorais”, diz a nota enviada à coluna.

COMO FOI A AGRESSÃO

Segundo a denúncia feita por alguns fiéis, um morador em situação de rua foi agredido violentamente por um ministro leigo da paróquia de Jardim da Penha, durante a missa. As agressões aconteceram dentro e fora do templo católico.
O morador de rua, bem debilitado fisicamente, foi agredido pelo homem, caiu e continuou sendo alvo de agressões do paroquiano, provocando revolta em muita gente que viu a cena ocorrida dentro de um ambiente considerado sagrado pelos fiéis católicos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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