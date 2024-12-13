Fiel que agrediu homem durante a missa em Jardim da Penha pede afastamento

O ministro leigo que agrediu violentamente um morador em situação de rua, durante uma missa nesta quinta-feira (12) à noite, pediu afastamento das suas atividades pastorais na Paróquia São Francisco de Assis, em Jardim da Penha
, Vitória.
A informação é da direção da própria paróquia, que divulgou uma nota de esclarecimento, na noite desta sexta-feira (13), após se reunir para discutir a denúncia de violência, publicada pela coluna mais cedo
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A paróquia diz que condena a violência provocada por um dos seus fiéis na missa das 19h de quinta-feira: “A Paróquia São Francisco de Assis de Jardim da Penha informa que tomou ciência do episódio de violência envolvendo um dos paroquianos, que servia voluntariamente na missa da última quinta-feira, e um homem ainda não identificado, e deplora profundamente o episódio”.
A igreja afirma que ainda não conseguiu identificar a vítima e que o agressor se afastou das atividades da igreja. “Nossa pastoral procura identificar o homem envolvido para manifestar nossa solidariedade. O voluntário em questão foi ouvido, está sendo acompanhado, e pediu afastamento de suas atividades pastorais”, diz a nota enviada à coluna.
Segundo a denúncia feita por alguns fiéis, um morador em situação de rua foi agredido violentamente por um ministro leigo da paróquia de Jardim da Penha, durante a missa. As agressões aconteceram dentro e fora do templo católico
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O morador de rua, bem debilitado fisicamente, foi agredido pelo homem, caiu e continuou sendo alvo de agressões do paroquiano, provocando revolta em muita gente que viu a cena ocorrida dentro de um ambiente considerado sagrado pelos fiéis católicos.