Igreja apura denúncia de agressão durante missa em Jardim da Penha

A Paróquia São Francisco de Assis em Jardim da Penha, Vitória Crédito: Arquidiocese de Vitória

A direção da paróquia São Francisco de Assis, em Jardim da Penha , e o Vicariato da Arquidiocese de Vitória vão se reunir no final da tarde desta sexta-feira (13) para apurar a denúncia de um episódio de agressão contra um morador em situação de rua, durante a missa das 19h desta quinta-feira (12). A informação é da Pastoral da Comunicação (Pascom) da paróquia.

Segundo relatos recebidos por fiéis que estavam na celebração, um ministro leigo da igreja teria agredido, violentamente, um morador em situação de rua que entrou na fila da comunhão.

De acordo com a informação de algumas testemunhas, o morador de rua, além da aparência frágil, estaria entorpecido e mal parava em pé. O ministro leigo acolhedor teria usado uma "violência desproporcional" contra a vítima, que caiu no chão e acabou se ferindo na cabeça.

Testemunhas relatam que o ministro da igreja continuou agredindo e xingando o homem, mesmo ele estando caído. Não foi revelado o motivo pelo qual o ministro da paróquia teria agredido violentamente o homem dentro de um ambiente considerado sagrado pelos fiéis.

Pessoas que presenciaram a cena afirmam também que a violência prosseguiu do lado de fora da igreja, onde o ministro continuou ofendendo e desferindo socos ao morador em situação de rua, que não conseguia se defender por estar fragilizado e ferido.

O QUE DIZ A PARÓQUIA

A coluna enviou mensagem ao padre Celso Pôrto Nogueira, pároco da Paróquia São Francisco de Assis. Por meio da assessoria da paróquia, ele informou que as denúncias serão apuradas.

“A administração da Paróquia São Francisco de Assis está realizando as devidas apurações para garantir uma análise completa e responsável e, em breve, apresentará uma posição sobre o assunto”, diz nota enviada pela Pastoral de Comunicação da paróquia de Jardim da Penha.