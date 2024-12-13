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Leonel Ximenes

Igreja apura denúncia de agressão durante missa em Jardim da Penha

Segundo os relatos de testemunhas, e que serão apurados, vítima foi um morador em situação de rua agredido por um ministro leigo da paróquia

Publicado em 13 de Dezembro de 2024 às 12:26

Públicado em 

13 dez 2024 às 12:26
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Paróquia São Francisco de Assis em Jardim da Penha, Vitória
A Paróquia São Francisco de Assis em Jardim da Penha, Vitória Crédito: Arquidiocese de Vitória
A direção da paróquia São Francisco de Assis, em Jardim da Penha, e o Vicariato da Arquidiocese de Vitória vão se reunir no final da tarde desta sexta-feira (13) para apurar a denúncia de um episódio de agressão contra um morador em situação de rua, durante a missa das 19h desta quinta-feira (12). A informação é da Pastoral da Comunicação (Pascom) da paróquia.
Segundo relatos recebidos por fiéis que estavam na celebração, um ministro leigo da igreja teria agredido, violentamente, um morador em situação de rua que entrou na fila da comunhão.
De acordo com a informação de algumas testemunhas, o morador de rua, além da aparência frágil, estaria entorpecido e mal parava em pé. O ministro leigo acolhedor teria usado uma "violência desproporcional" contra a vítima, que caiu no chão e acabou se ferindo na cabeça.
Testemunhas relatam que o ministro da igreja continuou agredindo e xingando o homem, mesmo ele estando caído. Não foi revelado o motivo pelo qual o ministro da paróquia teria agredido violentamente o homem dentro de um ambiente considerado sagrado pelos fiéis.
Pessoas que presenciaram a cena afirmam também que a violência prosseguiu do lado de fora da igreja, onde o ministro continuou ofendendo e desferindo socos ao morador em situação de rua, que não conseguia se defender por estar fragilizado e ferido.

O QUE DIZ A PARÓQUIA

A coluna enviou mensagem ao padre Celso Pôrto Nogueira, pároco da Paróquia São Francisco de Assis. Por meio da assessoria da paróquia, ele informou que as denúncias serão apuradas.
“A administração da Paróquia São Francisco de Assis está realizando as devidas apurações para garantir uma análise completa e responsável e, em breve, apresentará uma posição sobre o assunto”, diz nota enviada pela Pastoral de Comunicação da paróquia de Jardim da Penha.
Segundo a Pascom, a igreja de antemão não confirma que a agressão teria acontecido durante a comunhão na missa que foi celebrada por um dos dois vigários paroquiais da igreja - o nome ainda não foi divulgado. O padre Celso não foi o celebrante desta quinta à noite.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Bairro Jardim da Penha morador de rua Vitória (ES) Igreja Católica Arquidiocese de Vitória
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