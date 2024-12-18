Vou entrar com o trabalho e meu sócio com o dinheiro: como equilibrar?

Com colaboração de Pedro Mourente, estagiário do Mendonça e Machado Advogados

Quando se começa um negócio, é comum que um sócio entre com o capital financeiro e o outro com trabalho. Essa parceria pode funcionar bem, mas também apresenta desafios, especialmente quando o objetivo é construir uma empresa sólida e de longo prazo.

No Brasil, existe a possibilidade de um sócio participar apenas com trabalho, mas essa opção é restrita a um tipo de sociedade chamada "sociedade simples", que é mais indicada para profissionais liberais, e com ressalvas. O modelo mais comum para negócios no país é a sociedade limitada (LTDA), onde é necessário encontrar formas de organizar as contribuições de cada sócio de forma pecuniária.

Um erro que muitos cometem é registrar no contrato social que ambos os sócios colocaram dinheiro no negócio, mesmo quando só um deles fez o aporte financeiro. Apesar de parecer uma solução prática no início, isso pode gerar problemas no futuro.

O sócio que colocou o dinheiro pode sentir que está sendo injustiçado ao dividir lucros de forma igual com quem entrou apenas com trabalho. Além disso, se o contrato social indica que ambos investiram, fica difícil provar quem realmente colocou o capital, o que pode gerar insegurança jurídica e até conflitos.

Para evitar esses problemas, existem dois modelos simples e eficientes que ajudam a equilibrar a relação entre trabalho e investimento.

O primeiro é o contrato de mútuo (empréstimo) entre as partes, nesse modelo, o sócio que investiu dinheiro empresta uma parte do valor ao sócio de trabalho. Com isso, ambos aparecem no contrato social como sócios que colocaram capital, mas o sócio de trabalho terá uma dívida com o sócio investidor. Essa dívida pode ser paga aos poucos, com descontos nos lucros que ele receber.

Esse modelo funciona bem para negócios que já têm algum fluxo de caixa, pois garante equilíbrio financeiro desde o início.

Outra alternativa é formalizar a relação por meio de um protocolo de intenções: aqui, o sócio de trabalho entra na empresa inicialmente apenas como colaborador, recebendo um salário (pró-labore) pelo que produz. Com o tempo, se o negócio atingir metas predefinidas, ele pode ganhar o direito de comprar uma participação na sociedade.

Esse modelo é mais flexível e permite ajustar a relação conforme a empresa cresce. Durante esse período, é possível dividir os lucros de forma desproporcional, desde que isso seja bem explicado e registrado para evitar problemas com o Fisco.

Sociedade Crédito: Freepik

A escolha entre esses modelos depende do estágio em que a empresa está e das expectativas dos sócios. Empresas já estabelecidas podem preferir o contrato de empréstimo, enquanto startups ou negócios em fase inicial podem optar pelo protocolo de intenções, que oferece mais segurança no começo.