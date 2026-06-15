Lua no Mapa Astral: veja o que o astro revela sobre o seu signo

A posição da Lua no mapa astral mostra muito sobre o nosso jeito de sentir Crédito: Imagem: PeachShutterStock | Shutterstock

Na astrologia, a Lua representa o nosso mundo emocional, a forma como sentimos, reagimos e buscamos acolhimento. Enquanto o Sol fala sobre identidade e expressão, a Lua revela necessidades internas, instintos, memórias e a maneira como lidamos com nossas emoções. O signo onde o astro estava no momento do nascimento mostra muito sobre o nosso jeito de sentir. Dessa maneira, conhecer essa posição pode ajudar a entender melhor padrões de comportamento e necessidades afetivas.

A seguir, confira o significado da Lua em cada signo!

Lua em Áries

A Lua em Áries faz a pessoa sentir tudo com muita rapidez e reagir pelo impulso Crédito: Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock

Quem tem a Lua em Áries costuma viver as emoções de forma intensa e imediata. Sente tudo com muita rapidez, reage pelo impulso e precisa de movimento para se sentir bem. Pode se irritar facilmente, mas também tende a deixar mágoas para trás com agilidade.

Lua em Touro

Com a Lua em Touro, a pessoa busca segurança, estabilidade e conforto emocional Crédito: Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock

A Lua em Touro favorece a busca por segurança, estabilidade e conforto emocional. Essas pessoas costumam precisar de previsibilidade, carinho e demonstrações concretas de afeto. Têm uma ligação forte com prazeres simples da vida e podem demorar para desapegar do que amam.

Lua em Gêmeos

A pessoa com Lua em Gêmeos precisa conversar, trocar ideias e entender o que sente Crédito: Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock

Essa posição indica alguém que processa sentimentos por meio da mente e da comunicação . A pessoa com Lua em Gêmeos precisa conversar, trocar ideias e entender o que sente. Pode mudar de humor rapidamente e busca estímulos para não se sentir presa emocionalmente.

Lua em Câncer

A pessoa com Lua em Câncer costuma valorizar família, memórias e relações nas quais exista sensação de pertencimento Crédito: Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock

Uma das posições mais ligadas ao universo emocional. A Lua em Câncer intensifica a sensibilidade, a intuição e a necessidade de criar vínculos. Essas pessoas costumam valorizar família, memórias e relações nas quais exista sensação de pertencimento.

Lua em Leão

A pessoa com Lua em Leão precisa se sentir valorizada e reconhecida Crédito: Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock

A Lua em Leão faz com que a pessoa precise se sentir valorizada e reconhecida. Existe uma necessidade emocional de receber carinho , atenção e admiração. São nativos calorosos, leais e que costumam demonstrar sentimentos de maneira generosa.

Lua em Virgem

Quem tem Lua em Virgem demonstra amor por meio do cuidado e de atitudes práticas Crédito: Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock

A Lua em Virgem faz com que o nativo busque organização e compreensão das emoções. A pessoa pode demonstrar amor por meio de cuidados, ajuda e atitudes práticas. Às vezes, pode se cobrar demais ou tentar racionalizar sentimentos que precisam apenas ser vividos.

Lua em Libra

A pessoa com Lua em Libra encontra conforto nas relações e na troca com o outro Crédito: Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock

A Lua em Libra faz com que a pessoa encontre conforto nas relações e na troca com o outro. Existe uma necessidade de harmonia, equilíbrio e diálogo. Pode evitar conflitos para preservar a paz, mesmo quando algo incomoda internamente.

Lua em Escorpião

Quem tem Lua em Escorpião costuma sentir tudo de forma transformadora Crédito: Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock

A Lua em Escorpião traz sentimentos profundos e intensos. Com isso, a pessoa costuma sentir tudo de forma transformadora, com grande poder de percepção emocional. Pode ter dificuldade em confiar, mas quando se entrega, cria vínculos muito fortes.

Lua em Sagitário

A pessoa com Lua em Sagitário precisa de liberdade, movimento e inspiração Crédito: Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock

A pessoa com Lua em Sagitário precisa de liberdade, movimento e inspiração. As emoções são alimentadas por novas experiências, aprendizados e descobertas. Além disso, pode fugir de situações que tragam sensação de prisão ou excesso de peso emocional.

Lua em Capricórnio

Quem tem Lua em Capricórnio demonstra afeto por meio da responsabilidade e da presença Crédito: Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock

Com a Lua em Capricórnio, a pessoa tende a controlar e estruturar melhor aquilo que sente. Pode parecer mais reservada emocionalmente, mas demonstra afeto por meio da responsabilidade e da presença. Além disso, precisa construir segurança para se abrir.

Lua em Aquário

A pessoa com Lua em Aquário valoriza espaço, autenticidade e conexões baseadas em amizade Crédito: Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock

A Lua em Aquário faz a pessoa viver as emoções de uma forma mais racional e independente. Com isso, ela valoriza espaço, autenticidade e conexões baseadas em amizade e troca mental. Ademais, pode precisar de tempo para entender o que sente.

Lua em Peixes

Quem tem Lua em Peixes absorve muito as emoções ao redor e precisa aprender a criar limites Crédito: Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock