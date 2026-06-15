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Gastronomia

Aprenda 3 receitas de chá caseiro para melhorar a indigestão

Bebidas simples ajudam a combater o desconforto e auxiliar o organismo a processar os alimentos de forma mais eficiente
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 15 de Junho de 2026 às 15:55

Chá de hortelã, gengibre, limão e mel para melhorar a indigestão (Imagem: Avocado_studio | Shutterstock)
Chá de hortelã, gengibre, limão e mel para melhorar a indigestão Crédito: Imagem: Avocado_studio | Shutterstock
Quando a comida não cai bem e surgem sintomas como sensação de estômago pesado, estufamento, azia ou desconforto abdominal, os chás caseiros podem ser grandes aliados para aliviar a indigestão. Isso porque as ervas utilizadas nessas bebidas contêm compostos naturais que ajudam a estimular a digestão, reduzir a formação de gases e promover o relaxamento do trato gastrointestinal.
Abaixo, aprenda 3 receitas de chá caseiro para melhorar a indigestão!

1. Chá de hortelã, gengibre, limão e mel para melhorar a indigestão

Ingredientes

  • 500 ml de água
  • 10 folhas de hortelã
  • 2 cm de gengibre fatiado
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre e deixe cozinhar por cerca de 5 minutos. Desligue o fogo e acrescente as folhas de hortelã. Tampe a panela e deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Coe a bebida , adicione o suco de limão e misture bem. Adoce com mel e sirva morno.

2. Chá de boldo, alecrim e hortelã

Ingredientes

  • 500 ml de água
  • 5 folhas de boldo
  • 1 colher de chá de folhas de alecrim
  • 10 folhas de hortelã

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione o boldo, o alecrim e a hortelã. Tampe e deixe os ingredientes em infusão por cerca de 10 minutos. Coe e sirva morno logo após o preparo.
Chá de capim-limão, camomila e erva-doce (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)
Chá de capim-limão, camomila e erva-doce Crédito: Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock

3. Chá de capim-limão, camomila e erva-doce

Ingredientes

  • 500 ml de água
  • 1 colher de sopa de capim-limão picado
  • 1 colher de sopa de flores secas de camomila
  • 1 colher de chá de sementes de erva-doce

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione o capim-limão, a camomila e a erva-doce. Tampe e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coe o chá e sirva morno.

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