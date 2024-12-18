Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Três avisos

Instituto renova alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo

Tem cidades até com risco de queda de granizo, mais ao Sul do Estado; dois dos três avisos são válidos até a manhã de quinta-feira (19)

Publicado em 18 de Dezembro de 2024 às 10:58

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

18 dez 2024 às 10:58
Espírito Santo recebeu três alertas do Inmet nesta quarta-feira (18)
Espírito Santo recebeu três alertas do Inmet nesta quarta-feira (18) Crédito: Inmet
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas para chuvas e tempestade no Espírito Santo, nesta quarta-feira (17). Na terça também havia avisos para o perigo da precipitação no Estado: dois deles se mantêm até quinta-feira (19). 
O primeiro alerta é o amarelo para chuvas intensas, que indica perigo potencial. Ele engloba todo o Espírito Santo, e é válido até as 10h de quinta-feira. Nesse período pode haver precipitação de até 50 mm/dia, com ventos entre 40 e 60 km/h em todas as cidades capixabas.
O segundo alerta é o laranja, o segundo maior na escala de risco, que significa perigo para chuvas intensas. Ele foi emitido às 9h30 desta quarta-feira e vai até as 10h de quinta. Nele, estão incluídas 44 cidades. Nesses municípios pode chover entre 30 e 60 mm/h, com ventos de até 100 km/h:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alto Rio Novo
  5. Aracruz
  6. Baixo Guandu
  7. Barra de São Francisco
  8. Boa Esperança
  9. Cariacica
  10. Colatina
  11. Conceição da Barra
  12. Ecoporanga
  13. Fundão
  14. Governador Lindenberg
  15. Ibiraçu
  16. Itaguaçu
  17. Itarana
  18. Jaguaré
  19. João Neiva
  20. Laranja da Terra
  21. Linhares
  22. Mantenópolis
  23. Marilândia
  24. Montanha
  25. Mucurici
  26. Nova Venécia
  27. Pancas
  28. Pedro Canário
  29. Pinheiros
  30. Ponto Belo
  31. Rio Bananal
  32. Santa Leopoldina
  33. Santa Maria de Jetibá
  34. Santa Teresa
  35. São Domingos do Norte
  36. São Gabriel da Palha
  37. São Mateus
  38. São Roque do Canaã
  39. Serra
  40. Sooretama
  41. Vila Pavão
  42. Vila Valério
  43. Vila Velha
  44. Vitória

Tempestade

O terceiro alerta começa ao meio-dia desta quarta-feira e vai até as 23h59, para 41 cidades. Ele é amarelo, ou seja, de perigo potencial, para tempestade. Nos locais englobados pelo aviso, há risco até de queda de granizo. Veja os municípios:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Cariacica
  11. Castelo
  12. Conceição do Castelo
  13. Divino de São Lourenço
  14. Domingos Martins
  15. Dores do Rio Preto
  16. Guaçuí
  17. Guarapari
  18. Ibatiba
  19. Ibitirama
  20. Iconha
  21. Irupi
  22. Itapemirim
  23. Itarana
  24. Iúna
  25. Jerônimo Monteiro
  26. Laranja da Terra
  27. Marataízes
  28. Marechal Floriano
  29. Mimoso do Sul
  30. Muniz Freire
  31. Muqui
  32. Piúma
  33. Presidente Kennedy
  34. Rio Novo do Sul
  35. Santa Leopoldina
  36. Santa Maria de Jetibá
  37. São José do Calçado
  38. Vargem Alta
  39. Venda Nova do Imigrante
  40. Viana
  41. Vila Velha

Orientações do Inmet

- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; 

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES espírito santo Inmet Previsão do Tempo tempestade
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Irã volta a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio dos EUA a seus portos, diz mídia estatal
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados