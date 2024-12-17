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Frente fria

ES sob três alertas de chuvas intensas e ventos de até 100 km/h

Um dos avisos meteorológicos vale para todo o território capixaba; os de maior potencial variam entre as regiões

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 12:18

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

17 dez 2024 às 12:18
Espírito
Imagens mostram os três avisos meteorológicos no Espírito Santo Crédito: Inmet
Com a chegada de uma frente fria à Região Sudeste, o Espírito Santo recebeu três alertas de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Dois dos avisos meteorológicos são da cor laranja — o segundo maior na escala risco — e já valem para esta terça-feira (17).

Alerta laranja

Nos municípios cobertos pelo alerta, a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, com ventos de intensos (60-100 km/h) e risco de queda de granizo. [Veja aqui como se mede a chuva]

O primeiro alerta laranja vale para 31 cidades até o fim do dia. Veja os municípios:
  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivácqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Brejetuba
  8. Cachoeiro de Itapemirim
  9. Castelo
  10. Conceição do Castelo
  11. Divino de São Lourenço
  12. Domingos Martins
  13. Dores do Rio Preto
  14. Guaçuí
  15. Ibatiba
  16. Ibitirama
  17. Iconha
  18. Irupi
  19. Itapemirim
  20. Iúna
  21. Jerônimo Monteiro
  22. Marataízes
  23. Mimoso do Sul
  24. Muniz Freire
  25. Muqui
  26. Piúma
  27. Presidente Kennedy
  28. Rio Novo do Sul
  29. São José do Calçado
  30. Vargem Alta
  31. Venda Nova do Imigrante
O segundo alerta laranja abrange as regiões Norte, Noroeste e Grande Vitória e vale até a manhã de quarta-feira (18). Veja as cidades:
ES sob três alertas de chuvas intensas e ventos de até 100 km/h
O segundo alerta laranja vale para 58 cidades até a manhã de quarta-feira (18). Veja os municípios:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Anchieta
  7. Aracruz
  8. Baixo Guandu
  9. Barra de São Francisco
  10. Boa Esperança
  11. Brejetuba
  12. Cariacica
  13. Colatina
  14. Conceição da Barra
  15. Conceição do Castelo
  16. Domingos Martins
  17. Ecoporanga
  18. Fundão
  19. Governador Lindenberg
  20. Guarapari
  21. Ibatiba
  22. Ibiraçu
  23. Iconha
  24. Itaguaçu
  25. Itarana
  26. Jaguaré
  27. João Neiva
  28. Laranja da Terra
  29. Linhares
  30. Mantenópolis
  31. Marechal Floriano
  32. Marilândia
  33. Montanha
  34. Mucurici
  35. Muniz Freire
  36. Nova Venécia
  37. Pancas
  38. Pedro Canário
  39. Pinheiros
  40. Piúma
  41. Ponto Belo
  42. Rio Bananal
  43. Santa Leopoldina
  44. Santa Maria de Jetibá
  45. Santa Teresa
  46. São Domingos do Norte
  47. São Gabriel da Palha
  48. São Mateus
  49. São Roque do Canaã
  50. Serra
  51. Sooretama
  52. Vargem Alta
  53. Venda Nova do Imigrante
  54. Viana
  55. Vila Pavão
  56. Vila Valério
  57. Vila Velha
  58. Vitória
Já o terceiro aviso meteorológico é de cor amarela e cobre todo o território capixaba. De menor risco na escala, ele vale até as 10h de quarta-feira e prevê chuvas de até 50 mm por dias, além de ventos de até 60 km/h.

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