Com a chegada de uma frente fria à Região Sudeste, o Espírito Santo recebeu três alertas de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Dois dos avisos meteorológicos são da cor laranja — o segundo maior na escala risco — e já valem para esta terça-feira (17).
Alerta laranja
Nos municípios cobertos pelo alerta, a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, com ventos de intensos (60-100 km/h) e risco de queda de granizo. [Veja aqui como se mede a chuva]
O primeiro alerta laranja vale para 31 cidades até o fim do dia. Veja os municípios:
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
O segundo alerta laranja abrange as regiões Norte, Noroeste e Grande Vitória e vale até a manhã de quarta-feira (18). Veja as cidades:
ES sob três alertas de chuvas intensas e ventos de até 100 km/h
O segundo alerta laranja vale para 58 cidades até a manhã de quarta-feira (18). Veja os municípios:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Cariacica
- Colatina
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Iconha
- Itaguaçu
- Itarana
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Muniz Freire
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Piúma
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
Já o terceiro aviso meteorológico é de cor amarela e cobre todo o território capixaba. De menor risco na escala, ele vale até as 10h de quarta-feira e prevê chuvas de até 50 mm por dias, além de ventos de até 60 km/h.