ES sob três alertas de chuvas intensas e ventos de até 100 km/h

Nos municípios cobertos pelo alerta, a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, com ventos de intensos (60-100 km/h) e risco de queda de granizo. [Veja aqui como se mede a chuva]

O primeiro alerta laranja vale para 31 cidades até o fim do dia. Veja os municípios:

O segundo alerta laranja abrange as regiões Norte, Noroeste e Grande Vitória e vale até a manhã de quarta-feira (18). Veja as cidades:

O segundo alerta laranja vale para 58 cidades até a manhã de quarta-feira (18). Veja os municípios:

Já o terceiro aviso meteorológico é de cor amarela e cobre todo o território capixaba. De menor risco na escala, ele vale até as 10h de quarta-feira e prevê chuvas de até 50 mm por dias, além de ventos de até 60 km/h.