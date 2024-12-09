Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
E nem é verão...

Cidade do ES registra a 3ª maior temperatura do Brasil nesta segunda (9)

O município do Sul capixaba ficou atrás apenas de uma cidade no Ceará e outra na Bahia; aferição do Inmet ocorreu às 15h

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 17:35

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

09 dez 2024 às 17:35
Cidade do ES registra a 3ª maior temperatura do Brasil nesta segunda (9)
Cidade do ES registra a 3ª maior temperatura do Brasil nesta segunda (9) Crédito: Freepik
A cidade de Alegre, localizada no Sul do Espírito Santo, registrou nesta segunda-feira (9) a terceira maior temperatura do Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O município capixaba ficou atrás apenas de uma cidade no Ceará e outra na Bahia. Confira abaixo as seis cidades com as temperaturas mais altas do país até as 15h, segundo o Inmet:
  1. Jaguaribe (CE): 39,0°C 
  2. Ibotirama (BA): 37,9°C 
  3. Alegre (ES): 37,7°C 
  4.  Barra (BA): 37,6°C 
  5. Itaobim (MG): 37,5°C 
  6. Pão De Açucar (AL): 37,3°C
Cidade do ES registra a 3ª maior temperatura do Brasil nesta segunda (9)

+ Reportagens

Promotor é retirado de processo por "animosidade" com advogado no ES

Servidores de Câmara no Sul do ES vão receber abono de R$ 6 mil

Homem com camisa do Botafogo é encontrado morto em Nova Venécia

Justiça suspende bingo ilegal de carros e caminhonete em cidade do ES

ES recebe alerta de chuvas intensas para 18 cidades; veja quais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alegre Inmet ES Sul Região sul do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Arnaldinho Borgo: "Vamos ajudar Ricardo a ganhar a eleição"
Tadeu Schmidt se emociona ao falar do irmão
Tadeu Schmidt se emociona ao homenagear o irmão no BBB 26
Imagem de destaque
Por que o Golfo Pérsico tem mais petróleo do que qualquer outro lugar do planeta?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados