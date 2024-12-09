A cidade de Alegre, localizada no Sul do Espírito Santo, registrou nesta segunda-feira (9) a terceira maior temperatura do Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O município capixaba ficou atrás apenas de uma cidade no Ceará e outra na Bahia. Confira abaixo as seis cidades com as temperaturas mais altas do país até as 15h, segundo o Inmet:
- Jaguaribe (CE): 39,0°C
- Ibotirama (BA): 37,9°C
- Alegre (ES): 37,7°C
- Barra (BA): 37,6°C
- Itaobim (MG): 37,5°C
- Pão De Açucar (AL): 37,3°C
Cidade do ES registra a 3ª maior temperatura do Brasil nesta segunda (9)