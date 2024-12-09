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ES recebe alerta de chuvas intensas para 18 cidades; veja quais

Pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia nos municípios afetados, e os ventos intensos podem alcançar 60 km/h; aviso é válido até as 10h de terça-feira (10)

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 11:31

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

09 dez 2024 às 11:31
Inmet emite alerta de chuvas para 18 municípios do Sul do ES nesta segunda (9)
Inmet emite alerta de chuvas para 18 municípios do Sul do ES nesta segunda (9) Crédito: Reprodução Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (9), um alerta amarelo de chuvas para 18 municípios da Região Sul do Espírito Santo. O aviso, que representa perigo potencial e é o terceiro na classificação de grau de severidade, fica vigente a partir das 13h e é válido até as 10h de terça-feira (10). Nas áreas afetadas é possível que os ventos cheguem a 60km/h e as chuvas atinjam os 50mm/dia. 
Nas cidades afetadas (veja lista abaixo), pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e os ventos intensos podem alcançar entre 40 e 60 km/h. O instituto classificou como baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O Inmet recomenda que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores — pois há leve risco de queda e descargas elétricas — e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, o instituto aconselha que as pessoas evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193). Veja abaixo os municípios que estão sob alerta. 
  1. Alegre; 
  2. Apiacá; 
  3. Atílio Vivacqua; 
  4. Bom Jesus do Norte; 
  5. Cachoeiro de Itapemirim; 
  6. Castelo; 
  7. Divino de São Lourenço; 
  8. Dores do Rio Preto; 
  9. Guaçuí; 
  10. Ibitirama; 
  11. Irupi; 
  12. Iúna; 
  13. Jerônimo Monteiro; 
  14. Mimoso do Sul; 
  15. Muniz Freire; 
  16. Muqui; 
  17. Presidente Kennedy; 
  18. São José do Calçado.

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