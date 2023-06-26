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5 dicas de produtos para ajudar a enfrentar o frio com conforto

Na época mais fria do ano, conforto e aconchego se tornam palavras-chave. Por isso, separamos algumas dicas de produtos para ajudar a se manter aquecido no inverno

Públicado em 

26 jun 2023 às 12:11
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Itens lista de inverno. Crédito: (Divulgação).
Tem quem goste de temperaturas menores, um clima mais ameno, ficar debaixo das cobertas e tirar aquele casaco mais pesado do armário. Em meses de inverno, para não passar frio é preciso recorrer a algumas ferramentas e produtinhos que mantenham a estação mais gelada do ano muito confortável. Por isso, separamos alguns produtos disponíveis na Amazon para te ajudar a se aquecer.

01

Suéteres

É no frio que boa parte das roupas guardadas no armário voltam a ver a luz do dia. Mas quem acabou se desfazendo das peças mais quentinhas ao longo do ano, investir em um bom suéter é mais do que fundamental para se manter bem aquecido durante a estação. Separamos duas dicas, uma masculina e uma feminina, para você se inspirar! CLIQUE AQUI!

02

Hidratante labial

Com o sobe e desce das temperaturas, é importante se manter hidratado, principalmente, nos lábios, já que em muitas pessoas é comum essa região acabar ficando ressecada. Por isso, um bom hidratante labial pode ser a solução. Com 24h de proteção, o hidratante da Nivea promove um cuidado intensivo e ajuda na pigmentação dos lábios. COMPRE AQUI!

03

Cobertas

Para os dias de folga, finais de semana e até mesmo férias, nada melhor do que ficar embaixo das cobertas vendo um bom filme ou maratonando a sua série favorita. A dica é investir em um jogo de cama com peças confortáveis e aconchegantes. CLIQUE AQUI!

04

Aquecedor

Para lugares mais frios, como as regiões de montanha, um aquecedor acaba sendo peça fundamental. Em especial, porque eles são ideais para reduzir a umidade de ambientes como o banheiro e ajudam na circulação de ar. COMPRE AQUI!

05

Difusores de ar

Já os difusores de ar também ajudam na umidade do ambiente, mas também pode ajudar a criar um clima mais confortável por meio de aromas e cores de LED para animar o espaço. CLIQUE AQUI!

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Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:
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