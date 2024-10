De guarda-chuva a capa: veja os itens essenciais para dias chuvosos

Segundo o Instituto Nacional de Metereologia (INMET), a região centro-sul do país será marcada por grandes volumes de chuva nos próximos dias, o que também inclui o Espírito Santo. Com ventos que podem chegar a 60 km/h e precipitações intensas, previstas para 24 municípios do estado, é essencial se preparar para enfrentar as condições climáticas adversas com segurança e conforto.