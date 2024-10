Veja cidades

ES recebe alerta de chuvas intensas e deve ter instabilidade até domingo

A expectativa, considerando informações dos institutos de meteorologia, é que o Estado tenha chuva pelo menos até o próximo domingo (13)

Tempo deve permanecer nublado pelo menos até domingo no Estado. (Ricardo Medeiros )

A previsão do tempo indica que o tempo chuvoso deve permanecer no Espírito Santo nos próximos dias. A expectativa, considerando informações dos institutos de meteorologia, é que o Estado tenha chuva pelo menos até o próximo domingo (13). Nesta quinta-feira (10), inclusive, o Espírito Santo recebeu um alerta de chuvas intensas para quase todas as cidades capixabas.

O alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia é de cor amarela, ou seja, o primeiro dos três graus de risco e vale até as 10h de sexta-feira (11). O alerta aponta que o volume de chuva pode chegar a 50 mm em um dia, além de ventos com até 60 km/h.

Alerta de chuvas intensas para o Espírito Santo. (Reprodução | Inmet)

Cidades listadas no alerta do Inmet:

Afonso Cláudio

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alegre

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Apiacá

Aracruz

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Colatina

Conceição da Barra

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Ecoporanga

Fundão

Governador Lindenberg

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Irupi

Itaguaçu

Itarana

Iúna

Jaguaré

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Laranja da Terra

Linhares

Mantenópolis

Marechal Floriano

Marilândia

Mimoso do Sul

Montanha

Mucurici

Muniz Freire

Muqui

Nova Venécia

Pancas

Pedro Canário

Pinheiros

Ponto Belo

Rio Bananal

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São José do Calçado

São Mateus

São Roque do Canaã

Serra

Sooretama

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Pavão

Vila Valério

Vila Velha

Vitória



Alerta reforça previsão: chuva continua no ES

ES deve ter tempo chuvoso nos próximos dias. (Reprodução | Incaper)

O alerta emitido pelo Inmet reforça a previsão do tempo, que indica a possibilidade de chuva no Estado pelo menos até domingo (13). Conforme registrado por A Gazeta, a chuva chegou ao Espírito Santo em decorrência de dois fatores: Um sistema de baixa pressão no Paraguai e a circulação dos ventos.

Agora, a expectativa é que a chuva continue no Estado. Nos próximos dias, segundo a empresa Climatempo, a chuva seguirá intensa no Sul do Brasil, impulsionada por uma combinação de sistemas meteorológicos. A região deve ser afetada por uma nova frente fria na sexta-feira (11). A instabilidade continua, o que influencia diretamente o tempo na Região Sudeste.

O tempo dia a dia no ES, segundo o Incaper:

Quinta-feira (10): Áreas de instabilidade deixam o dia com tempo fechado e chuvoso pelo Estado. A temperatura diminui em todas as regiões capixabas.



Áreas de instabilidade deixam o dia com tempo fechado e chuvoso pelo Estado. A temperatura diminui em todas as regiões capixabas. Sexta-feira (11): A nebulosidade diminui um pouco ao longo do dia, mas ainda são esperadas chuvas em alguns momentos pelo Estado. As temperaturas aumentam um pouco nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória.



A nebulosidade diminui um pouco ao longo do dia, mas ainda são esperadas chuvas em alguns momentos pelo Estado. As temperaturas aumentam um pouco nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. Sábado (12): O sol aparece entre nuvens e são esperadas chuvas fracas e ocasionais em alguns momentos do dia nas regiões Norte, Nordeste e na Grande Vitória. Nas demais áreas o sol aparece entre nuvens, mas não chove.



O sol aparece entre nuvens e são esperadas chuvas fracas e ocasionais em alguns momentos do dia nas regiões Norte, Nordeste e na Grande Vitória. Nas demais áreas o sol aparece entre nuvens, mas não chove. Domingo (13): A passagem de uma nova frente fria pelo oceano deixa o instável aqui no Estado. O céu fica nublado, as temperaturas diminuem e são esperadas chuvas ocasionais em alguns momentos do dia.



