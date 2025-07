Programe-se

Vem chuva e mais frio aí? Saiba como será o tempo nesta semana no ES

Veja a previsão meteorológica para o Espírito Santo a partir desta segunda-feira (21), segundo o Incaper e a Climatempo

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de julho de 2025 às 11:27

Dia cinza antecipa chegada de chuva ao Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros

Você pode até preparar o guarda-chuva, mas é possível que ele fique encostado no canto da porta. A segunda-feira (21) deve começar com cara de indecisão no Espírito Santo. Há previsão de chuva fraca e passageira pela manhã em várias regiões, mas o sol não deve demorar a aparecer, conforme o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). >

Segundo o órgão, o tempo será de chuva rápida logo cedo em regiões como o Litoral Sul, a Grande Vitória, a Serrana, o Nordeste e o extremo Norte capixaba. Ao longo do dia, o céu deve abrir. Já na divisa do Sul do Estado com Minas Gerais, o tempo deve ficar só nublado, sem previsão de chuva.>

Na Grande Vitória, a previsão é de sol entre algumas nuvens, com possibilidade de garoa fraca pela manhã. Os termômetros variam entre 16 °C e 28 °C — em Vitória, a mínima prevista é de 17 °C e a máxima de 27 °C, segundo o Incaper. A empresa de meteorologia Climatempo indica possibilidade de até 2,1 mm de chuva e 40% de chance de precipitação.>

E no interior, como fica?

Na Região Sul, a previsão é de chuva leve no litoral pela manhã e tempo mais firme durante o dia. Nas áreas mais elevadas, as temperaturas variam entre 12 °C e 23 °C. Já nas regiões menos altas, os termômetros devem marcar de 14 °C a 28 °C.>

>

Na Região Serrana, a situação se repete: garoa matinal e céu se abrindo depois. Em municípios mais altos, a mínima pode chegar aos 9 °C, com máxima de até 22 °C. Já nas áreas mais baixas, as temperaturas vão de 14 °C a 26 °C.>

As Regiões Norte, Noroeste e Nordeste do Estado também devem ter muitas nuvens e chuva rápida em alguns momentos do dia. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, por exemplo, as temperaturas variam entre 13 °C e 25 °C. No restante da Região Noroeste, os termômetros oscilam entre 15 °C e 28 °C.>

Previsão do tempo para segunda-feira (21) Crédito: Reprodução Incaper

Umidade deve ser menor no resto da semana

A terça-feira (22) promete tempo mais seco e aberto na maior parte do Espírito Santo. Segundo o Incaper, a chuva só deve aparecer de forma passageira no Extremo Norte e no Litoral Nordeste. Em Vitória, por exemplo, a previsão da Climatempo é de sol com algumas nuvens e nada de chuva, com mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.>

Na quarta-feira (23), a instabilidade volta a dar as caras, com possibilidade de chuva rápida entre a madrugada e a manhã na metade Norte do Estado e na Grande Vitória. No restante do Espírito Santo, o céu fica nublado, mas sem precipitações. As temperaturas sobem levemente.>

Quinta-feira (24) e sexta-feira (25) devem ser dias típicos de verão fora de época: sol com algumas nuvens e pancadas rápidas de chuva. Em Vitória, a previsão da Climatempo indica mínima de 21 °C e máxima de 26 °C na quinta, e de 20 °C a 25 °C na sexta-feira, com chances de chuva entre 38% e 40%.>

