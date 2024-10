Fenômeno climático no Paraguai vai provocar chuva no Espírito Santo

Conforme a empresa Climatempo, além do Espírito Santo, os Estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Paraná e São Paulo terão tempo instável nesta segunda semana do mês. A atuação do sistema de baixa pressão no país vizinho e a circulação de ventos nos níveis médios e baixos da atmosfera devem estimular nuvens bens carregadas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A chegada de uma frente fria na quarta-feira (9) vai espalhar ainda mais a condição de chuva no centro-sul do Brasil.