Fim de semana frio: ES recebe alerta de queda de até 5°C na temperatura

Fim de semana frio: ES recebe alerta de queda de até 5ºC na temperatura

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica leve risco à saúde e aponta queda de temperatura em pelo menos 15 cidades

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de julho de 2025 às 11:23

Passagem de frente fria pelo litoral do ES Crédito: Fernando Madeira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, que prevê de perigo potencial para o declínio de temperatura em 15 cidades no Sul do Espírito Santo. Há indicação de leve risco à saúde, e a previsão é que as temperaturas devem ficar de 3 °C a 5 °C mais frias nos municípios afetados (veja lista abaixo). O aviso é válido até as 23h59 de sábado (19). >

A queda nos termômetros vem acompanhada de chuva causada por uma frente fria que deve chegar ao litoral capixaba no sábado, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), que prevê fim de semana com tempo instável e mudanças no clima no Espírito Santo. A chegada de uma frente fria pelo litoral, no sábado (19).>

Cidades sob alerta de declínio de temperatura:>

Alegre; Apiacá; Atílio Vivacqua; Bom Jesus do Norte; Cachoeiro de Itapemirim; Divino de São Lourenço; Dores do Rio Preto; Guaçuí; Ibitirama; Itapemirim; Jerônimo Monteiro; Mimoso do Sul; Muqui; Presidente Kennedy; São José do Calçado. >

>

Veja a previsão do tempo para o fim de semana no ES

Previsão do tempo para o fim de semana do Incaper Crédito: Reprodução Incaper

A sexta-feira (18) terá tempo aberto e temperaturas em elevação. Com ventos vindos do norte, o dia será de sol entre poucas nuvens em todas as regiões capixabas, sem previsão de chuva.>

Grande Vitória: mínima de 16 °C e máxima de 29 °C.

mínima de 16 °C e máxima de 29 °C. Região Sul: até 30 °C nas áreas menos elevadas e 27 °C nas mais altas.



até 30 °C nas áreas menos elevadas e 27 °C nas mais altas. Região Serrana: até 29 °C nas áreas baixas e 26 °C nas mais altas.



até 29 °C nas áreas baixas e 26 °C nas mais altas. Região Norte: variação entre 16 °C e 29 °C.



variação entre 16 °C e 29 °C. Região Noroeste: termômetros podem chegar a 31 °C nas áreas baixas.



termômetros podem chegar a 31 °C nas áreas baixas. Região Nordeste: mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.

>

Com a aproximação de uma frente fria, o sábado (19) começa com sol, mas ao longo do dia as nuvens aumentam. Há chance de pancadas de chuva no final da tarde e à noite, principalmente no Litoral Sul, Grande Vitória e região das “três santas”. O tempo também muda no Norte e Noroeste, com possibilidade de chuva noturna.>

Grande Vitória: mínima de 17 °C e máxima de 27 °C.

mínima de 17 °C e máxima de 27 °C. Região Sul: até 30 °C nas áreas menos elevadas e 26 °C nas mais altas.



até 30 °C nas áreas menos elevadas e 26 °C nas mais altas. Região Serrana: máximas de até 30 °C, com possibilidade de chuva à noite.



máximas de até 30 °C, com possibilidade de chuva à noite. Região Norte: temperaturas entre 18 °C e 30 °C.



temperaturas entre 18 °C e 30 °C. Região Noroeste: até 32 °C nas áreas baixas e 28 °C em Mantenópolis e Alto Rio Novo.



até 32 °C nas áreas baixas e 28 °C em Mantenópolis e Alto Rio Novo. Região Nordeste: mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.

>

A frente fria avança pelo litoral capixaba e o domingo (20) será de céu encoberto em boa parte do Estado. Há previsão de chuva rápida em diversos momentos do dia, com maior intensidade pela manhã e à noite no litoral Sul e na Grande Vitória. As temperaturas caem ligeiramente em todas as regiões.>

Grande Vitória: mínima de 17 °C e máxima de 27 °C, com chuva rápida pela manhã e à noite.

mínima de 17 °C e máxima de 27 °C, com chuva rápida pela manhã e à noite. Região Sul: até 29 °C nas áreas baixas e 26 °C nas mais altas.



até 29 °C nas áreas baixas e 26 °C nas mais altas. Região Serrana: variação entre 8 °C e 28 °C, com previsão de chuva ao longo do dia.



variação entre 8 °C e 28 °C, com previsão de chuva ao longo do dia. Região Norte: máxima de 28 °C, com pancadas de chuva.



máxima de 28 °C, com pancadas de chuva. Região Noroeste: até 30 °C nas áreas baixas; 26 °C em Mantenópolis e Alto Rio Novo.



até 30 °C nas áreas baixas; 26 °C em Mantenópolis e Alto Rio Novo. Região Nordeste: entre 19 °C e 27 °C, com chuva em alguns momentos.

>

